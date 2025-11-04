こちらは、「共同通信PRワイヤー（海外）」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー（海外）」までご連絡をお願い致します。
Xinhua Silk Road：デジタルの可能性を解き放ち、酒類産業の新たな活力を引き出す
北京、2025年10月31日 /PRNewswire/ -- デジタル経済の波の中で、クラウド・コンピューティング、ビッグ・データ、モノのインターネット、人工知能といった新世代のデジタル技術が急速に発展し、酒類産業の全サプライ・チェーンに深く融合しつつあり、この伝統的な分野の発展に新たな活力を注入しています。
原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/348121.html
（日本語リリース：クライアント提供）
