ローンチから2ヵ月【Pretzel Carl 販売個数1,000セット突破】子会社『Maison Ailes株式会社』取締役兼プロダクトディレクターに就任

wowwe株式会社

wowwe株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：虫鹿正敏）の子会社であるMaison Ailes(メゾンエール)株式会社は、同社初の独自開発商品を発表いたしました。

本製品は2025年9月16日より美容商材EC「Beauty Garage」にてサロン向け販売を開始。

発売に先立ち、wowwe株式会社の子会社である株式会社MARIE TERESIA(マリーテレジア)のサロンにて8月より先行導入しております。

◆ 販売実績

株式会社MARIE TERESIAのサロンでは、8月から「Pretzel Carl」の導入を開始しました。

同サロンでは月に約250～300セットを発注しており、スタート時から各店舗で高い支持を受け、Maison Ailes全体の売上も好調に推移しています。

加えて、販売個数は1,000セットを突破し、サロン現場からも高い評価を得ています。

◆ 取締役兼プロダクトディレクター就任

〈プロフィール〉黒野 真由（くろの まゆ）経歴：2014年よりアイリストとして入社。サロンでの施術経験を経た後、品質管理責任者として新技術の導入指導や新人研修などの技術育成を担当していました。

2025年10月31日付で、

黒野 真由が、Maison Ailes株式会社の取締役兼プロダクトディレクターに就任いたしました。

黒野は当社子会社のアイラッシュサロンでアイリストとして活躍。

サロンワークで培った感性と、品質管理責任者としての経験を生かし、まつげパーマ薬剤「Pretzel Carl」の開発に中心メンバーとして携わりました。

◆ 会社概要

Maison Ailes 株式会社

所在地：愛知県名古屋市

代表者名：虫鹿 正敏

事業内容：アイラッシュ・ネイルのプロ仕様商品の販売／メーカー事業

wowwe株式会社

所在地：愛知県名古屋市

代表者名：虫鹿 正敏

事業内容：アイラッシュ・ネイルサロンの直営／FC運営／コスメEC運営／広告事業の運営

公式サイト：https://wowwe.jp/

株式会社MARIE TERESIA

所在地：愛知県名古屋市

代表者名：藤井 裕子

事業内容：アイラッシュ・ネイルサロンの人材育成・管理

公式サイト：https://marieteresia.com