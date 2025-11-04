感性と本能を解き放ち、知らない自分が目覚める。新フレグランスブランド「MAGMANIA」誕生―― 1stコレクションは「色香を纏う」をテーマにした、スモーキー＆ムスキーなオードパルファン全5種

株式会社ダイアモンドヘッズ

photo by KAZUMI KURIGAMI



「MAGMANIA（マグマニア）」には、「Magnetic, Magical, Maniac.」という意味を込めています。

目には見えないのに、抗えない引力。

儚く消えるのに、忘れられない魅惑。

深く秘めているのに、逃れられない愛。

この3つの衝動を宿した、感性と本能を解き放つ香りの世界を創造していきます。



■1st collection "AFTERCOLORS"

「色香を纏う」をテーマに、スモーキー＆ムスキーなオードパルファン5種をデザイン。複雑で、曖昧で、深く、温かい。大人の色気と香気を醸し出す、洗練された奥行きのある香りを生みだしました。

・FADED WOOD / フェイディッド・ウッド（LEATHER MUSK） 褐色に艶めく、木肌の抱擁

・FOGGY FLORA / フォギー・フローラ（FLORAL MUSK） 霧の奥に華やぐ、金色の花影

・VEILED HINOKI / ヴェイルド・ヒノキ（WOODY MUSK） 神秘の緑に包まれた、檜の記憶

・DUSKY ROSE / ダスキー・ローズ（ROSE MUSK） 赤く夕陽に染まる、薔薇の官能

・MISTY AMBER / ミスティ・アンバー（POWDERY MUSK） 青い霞に煙る、アンバーの余熱



■MAGMANIA meets Six Photographers

さらに、「MAGMANIA」の世界観を印象的に映しだすために、6人の写真家とのコラボレーションを実施。ブランドイメージは操上和美さん、「AFTERCOLORS」の香りのイメージは、荒井俊哉さん、岡田潤さん、山本正大さん、兼下昌典さん、タカコ・ノエルさんの5人の作品によって表現しました。

視覚と嗅覚が響き合い、心の奥底を揺さぶる豊かな体験をお届けします。

FADED WOOD

フェイディッド・ウッド（LEATHER MUSK）

褐色に艶めく、木肌の抱擁

photo by SHUNYA ARAI

FOGGY FLORA

フォギー・フローラ（FLORAL MUSK）

霧の奥に華やぐ、金色の花影

photo by MASAHIRO YAMAMOTO

VEILED HINOKI

ヴェイルド・ヒノキ（WOODY MUSK）

神秘の緑に包まれた、檜の記憶

photo by JUN OKADA

DUSKY ROSE

ダスキー・ローズ（ROSE MUSK）

赤く夕陽に染まる、薔薇の官能

photo by TAKAKO NOEL

MISTY AMBER

ミスティ・アンバー（POWDERY MUSK）

青い霞に煙る、アンバーの余熱

photo by MASANORI KANESHITA



KAZUMI KURIGAMI 操上和美

1936年、北海道生まれ。広告、ポートレート、映像と多岐にわたり第一線を走りつづけてきた、日本を代表する写真家。「写真家」としての確固たる信念と情熱から生みだされる作品は、常に圧倒的な力強さと深い洞察をたたえている。

@kuri1936.official www.kurigami.net(https://www.kurigami.net/)



SHUNYA ARAI 荒井俊哉

1972年、栃木県生まれ。多彩な領域を自由自在に行き来し活躍しつづける写真家。感情や物語を写しとるファッションフォト、アーティストの深層に入りこむポートレートなど、その作品は情緒的で映画のような豊かさをたたえている。

@araidesu www.yardtokyo.com(https://yardtokyo.com/)

MASAHIRO YAMAMOTO 山本正大

1983年、広島県生まれ。洗練されたモダンなアート性と独自の美意識を宿す写真家。ファッションや広告を中心に活躍中。被写体の内面を繊細な眼差しでとらえる作品は、緊張感と柔らかさを内包し、絵画的余韻をたたえている。

@yamamoto_masahiro www.masahiroyamamoto.com(https://www.masahiroyamamoto.com/)



JUN OKADA 岡田潤

1980年、東京都生まれ。光と影の揺らぎを巧みにとらえ、一瞬の美を静かに写しとる写真家。被写体の存在に寄り添い、モードからドキュメンタリーまで幅広く手がける。その作品は、深い陰影と静謐な温かさをたたえている。

@jun.okada.photo www.junokada.com(http://www.junokada.com/)

TAKAKO NOEL タカコ・ノエル

1991年、東京都生まれ。日本とメキシコを拠点に活動するビジュアルアーティスト。生と死や魂の起源をテーマに、幻想と現実の狭間を鮮烈な表現で映しだす。その作品は、魂を揺さぶり、記憶の扉をも開く力をたたえている。

@takako_noel www.takakonoel.com(https://www.takakonoel.com/)

MASANORI KANESHITA 兼下昌典

1987年、広島県生まれ。人の暮らしや営みを見つめ、そこに漂う感情や空気を映しだす写真家。インテリアやライフスタイルを中心に幅広い分野で活躍。その作品は、日常に潜む幸せを再認識させる温もりをたたえている。

@masamasama18 www.kanegonphoto.com(https://www.kanegonphoto.com/)

■製品情報

ブランド名：MAGMANIA（マグマニア）

種類：オードパルファン

ラインナップ：全5種

・50mL / 各19,800円（税込）

・2mL / 各1,650円（税込）

・ディスカバリーセット（5×2mL）/ 7,150円（税込）

発売日：2025年12月1日予定

取り扱い：公式オンラインストア、セレクトショップ等

オフィシャルサイト：magmania.jp(https://magmania.jp/)

MAGMANIA EDP 50mL \19,800 each（tax incl.）MAGMANIA EDP 2mL \1,650 each（tax incl.）DISCOVERY SET 5×2mL \7,150 each（tax incl.）



■株式会社ダイアモンドヘッズ

ダイアモンドヘッズは、40年以上にわたって創造力を磨き続けてきたクリエイティブカンパニーです。これまで培ってきたクリエイティビティを礎に、この度、新たな挑戦として「フレグランス」の世界へ踏み出しました。香りの豊かさと奥深さを香水という形にデザインし、日常に“香りを嗜む”というスタイルを育んでいきます。

企業サイト：www.heads.co.jp(https://www.heads.co.jp/)

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ダイアモンドヘッズ

広報担当：戸次（べっき）

E-mail：info@magmania.jp

MAGMANIA Official site magmania.jp(https://magmania.jp/)