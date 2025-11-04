【#東京ばな奈思い出877川柳】お菓子との思い出を8・7・7で詠む投稿型キャンペーンをXで開始

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」は、11月22日の東京ばな奈のお誕生日を記念して、2025年11月30日(日)まで『東京ばな奈思い出8・7・７川柳コンテスト』を実施します。

8・7・７のリズムで詠んでみよう！思い出川柳を大募集

「ばな奈」のリズムで表現！参考例

東京土産としてたくさんの人に寄り添ってきた「東京ばな奈」。お土産をわたした数だけ、きっと物語が生まれてきたはず。泣けるような感動的な話、笑っちゃうおもしろ話…。

そんな、あなたと東京ばな奈のエピソードを知りたくて、11月22日の「東京ばな奈のお誕生日」を記念し、877川柳を募集します。

思い出を詠んだ一句はもちろん、「東京ばな奈」への想いを詠んだ一句なども大歓迎！

8・7・7のリズムで「東京ばな奈」に関する内容を自由に表現してください。

入選された方には素敵な賞品をお贈りいたします。大人もこどもも、だれでも応募大歓迎です！

X/旧Twitterにて投稿で、ぜひお気軽にご参加ください。

■名称：東京ばな奈思い出8・7・7川柳コンテスト

■期間：2025年11月4日(火)～2025年11月30日（日）23：59

■対象：大人もこどもも誰でもご応募いただけます！

※日本国内のお住まいで、かつ商品のお届け先が日本国内の方。

※未成年者の方は必ず保護者の同意を得た上でご応募ください。また、ご応募された作品は、保護者の同意を得ているものとみなします。

※AIをベースとしたツールを使用した作品は応募できません

応募手順

■応募方法：以下の3stepでX/旧Twitter上で投稿！

１. 8・7・７ のリズムで「東京ばな奈」にまつわる川柳を作る！

２.『東京ばな奈【公式】X/旧Twitterアカウント』(@tokyobanana1991)をフォローする

（https://x.com/tokyobanana1991）

３.「#東京ばな奈思い出877川柳」をつけXに投稿で応募完了！



ご応募いただいた作品は事務局で読ませていただきます。

8・7・7のリズムを活かした上手い表現、胸を打たれるエピソード、あっと驚くお話しなど… 素敵な作品には、賞品をプレゼント。(計5名様)

賞品内容■賞品内容

・大賞(1名様)

「JTBトラベルギフト」(30,000円分相当)、東京ばな奈お菓子いろいろセット

・優秀賞(2名様)

図書カード(3000円分)、東京ばな奈お菓子いろいろセット

・東京ばな奈賞(2名様)

東京ばな奈お菓子いろいろセット

※都合により、賞品の仕様等が変更となる場合がございます。

※「JTBトラベルギフト」は、有効期限が発行日より10年間に限られているカード型旅行券です

※画像はイメージです

★応募について詳しくは公式HP下部のキャンペーン特設エリア

※結果は、2026年1月以降公式HP、東京ばな奈【公式】X/旧Twitterアカウント上で発表予定。

■「東京ばな奈ワールド」とは

公式HP https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日