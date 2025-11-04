【著書累計45万部突破】離乳食・幼児食で大人気のうたまるごはんシリーズ、待望の第3弾が予約開始

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年11月1日（土）に『うたまるごはんの平日らくちん親子献立』（2025年12月18日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058025069/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058025069/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18400590/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18400590/)

6歳の娘のママとして、毎日子どものために見た目も味も満足できる離乳食・幼児食を作り続け、Instagramを中心に多くの人々から支持を集めている「うたまるごはん」。本書は、シリーズ累計発行部数45万部を突破した大ヒット作『うたまるごはんのかんたんフリージング離乳食・幼児食』『うたまるごはんのかんたん親子ごはん』に続く、待望の第3弾です。

※累計発行部数、フォロワー数：2025年10月現在／Gakken調べ

「離乳食を卒業した子どもと大人の献立を、どう両立すればいいか悩んでいる」

「毎日の夕食づくりを、もっと簡単に・時間をかけずに済ませたい」

「おいしく、栄養の摂れる食事を子どもに食べてほしい」

そんな人にこそ手に取ってほしい一冊です。

マネしてつくるだけだから、もう献立に困らない！

旬の食材満載＋栄養バランスの整った【親子レシピ約200品】

▲『うたまるごはんのかんたんフリージング離乳食・幼児食』2022年4月発売。主に離乳食のレシピを中心に掲載。▲『うたまるごはんのかんたん親子ごはん』2023年12月発売。主に幼児食のレシピを中心に掲載。

本書では、春・夏・秋・冬の四季それぞれに合わせて、旬の食材をたっぷり使った“平日の夕食向け親子献立”を1年分まとめています。レシピ掲載数は200品近くにのぼります。

著者がこれまで実践してきた「まとめ買い」や「フリージング」などの効率的な調理テクニックを取り入れ、時短・節約どちらも叶う夕食レシピを紹介。手順ごとに丁寧な写真つきで解説しているので、見ながらマネするだけで、おいしい晩ごはんが完成します。

家族みんなが笑顔になる、日々の食卓づくりに役立つ一冊です。

【著者・監修者プロフィール】

【著】うたまるごはん

離乳食・幼児食コーディネーター。離乳食アドバイザー。元看護師、小児科／NICU勤務。フォロワー27万人超のInstagramを中心に、子どもも大人も楽しめる離乳食、幼児食のレシピを日々発信している。

▶Instagram：＠utamaru_gohan

【監修】北嶋佳奈（きたじま・かな）

管理栄養士、フードコーディネーター。昭和女子大学生活科学部生活科学科管理栄養士専攻卒業。ダイエットや美容・健康に関する料理本の出版、各媒体でのレシピ開発やコラム執筆、ラジオ・テレビ・イベントへの出演、企業向け健康セミナーや個人向け食事サポートなどで活躍。

【監修】淵江公美子（ふちえ・きみこ）

管理栄養士、離乳食・幼児食アドバイザー。子どもの味覚教育に興味を持ち、保育所での給食調理、食育、食事相談に携わる。レシピ開発や栄養監修などでも活動中。

［商品概要］

『うたまるごはんの平日らくちん親子献立』

著：うたまるごはん

監修：北嶋佳奈、淵江公美子

定価：1,595円（税込）

発売予定日：2025年12月18日

判型：B5判／192ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-802506-2

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380250600(https://hon.gakken.jp/book/2380250600)

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWBRPV6R/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWBRPV6R/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/3bbe9561133a36858e60d70165030bc7/(https://books.rakuten.co.jp/rk/3bbe9561133a36858e60d70165030bc7/)

