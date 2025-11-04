【著書累計45万部突破】離乳食・幼児食で大人気のうたまるごはんシリーズ、待望の第3弾が予約開始
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年11月1日（土）に『うたまるごはんの平日らくちん親子献立』（2025年12月18日発売予定）の予約販売を開始いたしました。
※表紙画像はイメージです
6歳の娘のママとして、毎日子どものために見た目も味も満足できる離乳食・幼児食を作り続け、Instagramを中心に多くの人々から支持を集めている「うたまるごはん」。本書は、シリーズ累計発行部数45万部を突破した大ヒット作『うたまるごはんのかんたんフリージング離乳食・幼児食』『うたまるごはんのかんたん親子ごはん』に続く、待望の第3弾です。
※累計発行部数、フォロワー数：2025年10月現在／Gakken調べ
「離乳食を卒業した子どもと大人の献立を、どう両立すればいいか悩んでいる」
「毎日の夕食づくりを、もっと簡単に・時間をかけずに済ませたい」
「おいしく、栄養の摂れる食事を子どもに食べてほしい」
そんな人にこそ手に取ってほしい一冊です。
▲『うたまるごはんのかんたんフリージング離乳食・幼児食』2022年4月発売。主に離乳食のレシピを中心に掲載。
▲『うたまるごはんのかんたん親子ごはん』2023年12月発売。主に幼児食のレシピを中心に掲載。
マネしてつくるだけだから、もう献立に困らない！
旬の食材満載＋栄養バランスの整った【親子レシピ約200品】
本書では、春・夏・秋・冬の四季それぞれに合わせて、旬の食材をたっぷり使った“平日の夕食向け親子献立”を1年分まとめています。レシピ掲載数は200品近くにのぼります。
著者がこれまで実践してきた「まとめ買い」や「フリージング」などの効率的な調理テクニックを取り入れ、時短・節約どちらも叶う夕食レシピを紹介。手順ごとに丁寧な写真つきで解説しているので、見ながらマネするだけで、おいしい晩ごはんが完成します。
家族みんなが笑顔になる、日々の食卓づくりに役立つ一冊です。
【著者・監修者プロフィール】
【著】うたまるごはん
離乳食・幼児食コーディネーター。離乳食アドバイザー。元看護師、小児科／NICU勤務。フォロワー27万人超のInstagramを中心に、子どもも大人も楽しめる離乳食、幼児食のレシピを日々発信している。
▶Instagram：＠utamaru_gohan
【監修】北嶋佳奈（きたじま・かな）
管理栄養士、フードコーディネーター。昭和女子大学生活科学部生活科学科管理栄養士専攻卒業。ダイエットや美容・健康に関する料理本の出版、各媒体でのレシピ開発やコラム執筆、ラジオ・テレビ・イベントへの出演、企業向け健康セミナーや個人向け食事サポートなどで活躍。
【監修】淵江公美子（ふちえ・きみこ）
管理栄養士、離乳食・幼児食アドバイザー。子どもの味覚教育に興味を持ち、保育所での給食調理、食育、食事相談に携わる。レシピ開発や栄養監修などでも活動中。
［商品概要］
『うたまるごはんの平日らくちん親子献立』
著：うたまるごはん
監修：北嶋佳奈、淵江公美子
定価：1,595円（税込）
発売予定日：2025年12月18日
判型：B5判／192ページ
電子版：同時配信
ISBN：978-4-05-802506-2
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380250600(https://hon.gakken.jp/book/2380250600)
【本書のご予約・ご購入はコチラ】
＜電子版＞
・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWBRPV6R/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWBRPV6R/)
・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/3bbe9561133a36858e60d70165030bc7/(https://books.rakuten.co.jp/rk/3bbe9561133a36858e60d70165030bc7/)
