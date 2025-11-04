コクヨ＆パートナーズ×トドケール、11/13(木)オンライン共催セミナーを開催！

株式会社トドケール

株式会社トドケール（本社：東京都千代田区、代表取締役：野島剛）は、コクヨアンドパートナーズ株式会社(所在地：東京都千代田区霞が関、取締役：榎本 淳一)と共催で、2025年11月13日（木）12:00より、オンラインセミナーを開催いたします。本イベントはどなたでも参加が可能です。

■セミナー概要

日々の業務で「あの人しか担当できない」「異動や退職で業務が止まる」といった属人化の壁に直面していませんか？ 属人化は生産性を低下させるだけでなく、担当者の負荷を増大させ、部門全体の成長を妨げる最大の足かせとなります。

本セミナーでは、この属人化を断ち切り、「誰でも回せる、持続可能で生産性の高い組織づくり」のための具体的な道筋を、成功事例を交えて徹底的に解説します。

属人化による不安を解消し、業務のムダをなくして部門の価値を高めたい皆様へ。 ご参加いただくことで、明日から推進できる「具体的なヒント」と「進め方のイメージ」をお持ち帰りいただけます。

■開催概要

開催日：2025/11/13 (木) 12:00 - 13:00

参加費：無料

申し込みURL：https://www.todoker.com/blog/webinar1113

視聴方法：詳しい視聴方法につきましては、お申し込みいただいた方に事前メールでご案内いたします。



＜こんな方におすすめ＞

■登壇者

- 最新の総務業務の動向について知りたい方- 業務が特定の担当者に集中している状況を解消したい方- 非効率なルーティンワークから脱却したい方- 異動や退職のたびに業務の引き継ぎで苦労されている部門責任者、またはマネージャーの方- 総務業務のDXを推進するきっかけを探している方

コクヨアンドパートナーズ株式会社

フロントサービス部

サービスマネージャー

尾関 隼人



株式会社トドケール

代表取締役CEO / 公認会計士 / 認定ファシリティマネージャー

野島 剛

コクヨアンドパートナーズ株式会社 概要

名称：コクヨアンドパートナーズ株式会社

本社：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング18階

設立：2016年9月1日(事業開始：2004年～)

代表者：榎本 淳一

URL：https://www.kokuyo-partners.co.jp/



株式会社トドケール 概要

名称：株式会社トドケール

本社：東京都千代田区平河町1丁目3番12号 第二秩父屋ビル1階

設立：2018年7月24日

代表者：野島 剛

URL：https://www.todoker.com/