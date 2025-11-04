メールカスタマーセンター、「S1グランプリ」に協賛

メールカスタマーセンター株式会社

メールカスタマーセンター株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：濱嵜 勝海）は、セールスギルド株式会社が主催する「S1グランプリ」に協賛したことをお知らせいたします。

■S1グランプリについて

「S1グランプリ」は毎年1,000名以上が視聴する日本最大級の営業コンテストのひとつです。全国のトップ営業パーソンが集い、自身の実績やノウハウを披露しながら、営業力とプレゼンテーション力を競い合います。

-S1グランプリ公式サイト：https://sales-no1gp.com/2025/(https://sales-no1gp.com/2025/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mailcc)

■協賛背景

メールカスタマーセンターは、年間3億通を超えるダイレクトメールを取り扱う国内トップクラスの発送代行企業として、企画制作から印刷・封入・物流まで一貫した高品質・低コストの体制で、企業の販促活動・商品発送を支援しています。今回の協賛を通じ、営業の現場で成果を追求する方々とともに、事業を伸ばしていくパートナーとして新たな連携を広げてまいります。

■メールカスタマーセンターについて（https://www.mail-cc.com/(https://www.mail-cc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=s1gp2025)）

メールカスタマーセンターは全国700社を超える企業と取引し、年間3億通以上のダイレクトメール（DM）を取り扱う国内トップクラスの発送代行企業です。カタログやチラシ、クーポンや案内状、会報誌、サンプル品、ノベルティやキャンペーン用ギフトなど多様なDMの企画制作から印刷・封入・発送まで一貫して対応しています。またグッズの梱包やキャンペーン配布物の配送などDM以外の発送業務にも柔軟に対応し、企業の販促や業務運用を高品質かつ効率的に支援しています。

