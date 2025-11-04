【11月4日（火）発売】あまおう苺果汁を使用した大人気「冬の蒟蒻畑 あまおう苺味」が数量限定で再登場！
株式会社マンナンライフ
株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、新商品「冬の蒟蒻畑 あまおう苺味」を11月4日（火）に数量限定で全国発売いたします。
・商品特長
冬の蒟蒻畑 あまおう苺味
あまおうは「あまい・まるい・おおきい・うまい」で知られています。
そんなあまおうを蒟蒻畑では、濃厚な甘さとほのかな酸味、口に入れた瞬間から広がる芳醇な香りで表現し、冬にピッタリのおいしさに仕上げました。
●規格：25ｇ×10個
●賞味期限：150日
●発売日：2025年11月4日（火）
●販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア
●マンナンライフ公式ショップ楽天市場店
https://www.rakuten.ne.jp/gold/mannanlife/
・定番商品
蒟蒻畑
ぶどう味／りんご味／白桃味／温州みかん味
こんにゃく（グルコマンナン）を果汁で味付けした、フルーツこんにゃくです。
果物では味わえないこんにゃく独特の食感は、さらに美味しさを引き立てます。
・期間限定商品
蒟蒻畑 コーヒー味
秋冬の期間限定アイテムとしてご好評をいただいているコーヒー味が再登場。
ブラジル産アラビカ種コーヒー豆を100％使用した、香り高く深い味わいに仕上げました。