【11月4日（火）発売】あまおう苺果汁を使用した大人気「冬の蒟蒻畑 あまおう苺味」が数量限定で再登場！

株式会社マンナンライフ

株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、新商品「冬の蒟蒻畑 あまおう苺味」を11月4日（火）に数量限定で全国発売いたします。

・商品特長

冬の蒟蒻畑 あまおう苺味

あまおうは「あまい・まるい・おおきい・うまい」で知られています。

そんなあまおうを蒟蒻畑では、濃厚な甘さとほのかな酸味、口に入れた瞬間から広がる芳醇な香りで表現し、冬にピッタリのおいしさに仕上げました。

●規格：25ｇ×10個

●賞味期限：150日

●発売日：2025年11月4日（火）

●販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア

●マンナンライフ公式ショップ楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/mannanlife/

・定番商品

蒟蒻畑

ぶどう味／りんご味／白桃味／温州みかん味

こんにゃく（グルコマンナン）を果汁で味付けした、フルーツこんにゃくです。

果物では味わえないこんにゃく独特の食感は、さらに美味しさを引き立てます。

・期間限定商品

蒟蒻畑 コーヒー味

秋冬の期間限定アイテムとしてご好評をいただいているコーヒー味が再登場。

ブラジル産アラビカ種コーヒー豆を100％使用した、香り高く深い味わいに仕上げました。