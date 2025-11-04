鼻から頬の毛穴落ちを集中濃密ケア！タイパコスメ「サボリーノ」から大人の毛穴・くすみ*²にアプローチするバタフライゾーン用の部分用マスクが2025年11月4日発売

写真拡大 (全4枚)

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス　BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス　BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、タイパコスメシリーズ『サボリーノ』のブランド最高峰”メガショット”シリーズより、部分用マスク「メガショット ハイドラブースト部分用マスク」を2025年11月4日に発売いたします。



サボリーノ　メガショット ハイドラブースト部分用マスク　7枚入り（35mL） \880（税込）





大人の毛穴・くすみ*²に1分*¹で効く、3種の角質ケア*³成分


年齢とともに現れる毛穴や肌のくすみ*²にアプローチするため、3種の角質ケア*³成分を配合。


古い角質を優しくオフし、なめらかな肌へと導きます。


・リンゴ酸*⁴


・マンデル酸*⁵


・サリチル酸*⁶



潤い・ハリ対策の独自処方で、毛穴目立ちにアプローチ


独自処方の「透明感CRX」は、複数の保湿・整肌成分を組み合わせており、年齢を重ねると目立ちがちな毛穴やくすみがちな肌に多角的にアプローチします。


ゆるんで開いて暗くなる大人の毛穴や肌にハリとつやを与え、化粧ノリの良いなめらかな肌へと導きます。



・高濃度*⁷グルタチオン（保湿）


・透明感CRX


【5種のビタミンC】


・テトラヘキシルデカン酸アスコルビル


・パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na


・アスコルビルリン酸Na


・アスコルビルグルコシド


・リン酸アスコルビルMg



【3種のレチノール】


・レチノール


・パルミチン酸レチノール


・リノール酸レチノール（以上、全て整肌）



【レビックス】


・パルミトイルジペプチド-５ジアミノブチロイルヒドロキシトレオニン


・パルミトイルジペプチド-５ジアミノヒドロキシ酪酸



【10種のペプチド】


・パルミトイルテトラペプチド-7


・パルミトイルペンタペプチド-4　


・アセチルジペプチド-1セチル


・パルミトイルトリペプチド-1　


・ヘキサカルボキシメチルジペプチド-12


・ヘキサペプチド-33


・パルミトイルトリペプチド-5


・酢酸テトラデシルアミノブチロイルバリルアミノ酪酸ウレア


・酢酸アミジノベンジルベンジルスルホニルD-セリルホモフェニルアラニンアミド　


・ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド（以上、全て保湿）



鼻から頬の目立つ毛穴に直貼り、極薄ラップ部分用シート


毛穴が気になる鼻から頬にかけての「バタフライゾーン」用の特別形状シートを採用。極薄のラップシートが肌に吸い付くようにフィットします。別売りの『サボリーノ　メガショット』シリーズとの重ね使いもおすすめです。






【ご使用方法】


１.袋からシートを取り出し広げます。


２.鼻と頬の位置を合わせてお肌に密着させます。


３.1分程度おいてはがし、余った液はお肌になじませます。乾燥やくすみが気になる方は、3～5分おくとより効果的です。


※より高い効果を実感いただくために、全顔タイプのフェイスマスクと併用される場合は、本商品を先にご使用いただくことをおすすめします。






＊1 使用時間目安


＊2 古い角質による


＊3 ふきとりによる


＊4～6 角質ケア


＊7 当社比




【サボリーノ　メガショット公式ページ】


https://www.bcl-brand.jp/special/saborino/mega-shot/



BCLカンパニーとは




「＋1の発想で、美しさを塗り替え　毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。





[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)
[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/(https://www.bcl-brand.jp/)
[公式instagram］@bcl_company_official
https://www.instagram.com/bcl_company_official/(https://www.instagram.com/bcl_company_official/)


[公式X]@BCL_company


https://twitter.com/BCL_company(https://twitter.com/BCL_company)


製品に関するお問い合わせ： 0120-303-820