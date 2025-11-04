ポンパドウルが創業56年の感謝を込めて「創業祭」を全店で開催します。

株式会社ポンパドウル

1969年11月29日(土)横浜・元町に第１号店となる“ポンパドウル元町本店” (本社:神奈川県横浜市中区元町 代表取締役社長:三藤貴史)をオープン。横浜のみならず全国のお客様にご支持いただき、今年で創業56周年を迎えます。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、11月26日から11月30日まで 『創業祭』 を全店で開催いたします。

＜11月26日～30日『創業祭』感謝価格の５日間＞

ピーナツチョコとアーモンドスライスをトッピングした、香ばしいデニッシュ。

11月26日（水）限定

対象商品：ムトン

通常価格税込\259（本体価格\240）

感謝価格税込\216（本体価格\200）

人気の塩パンロールに粒あんとバターを絞りました。

11月27日（木）限定

対象商品：塩パンロール あんバター

通常価格税込\291（本体価格\270）

感謝価格税込\237（本体価格\220）

海軍割烹術参考書のレシピで作ったカレーを包みました。

11月28日（金）限定

対象商品：横須賀海軍カレーパン

通常価格税込\324（本体価格\300）

感謝価格税込\270（本体価格\250）

角切りチーズ入りのフランスパン、創業当時からのロングヒット商品です。

11月29日（土）限定

対象商品：チーズバタール

通常価格税込\820（本体価格\760）

感謝価格税込\669（本体価格\620）

※1/2サイズは通常価格です。

シナモンをきかせて甘く煮たリンゴとレーズンを使用した特製アップルパイです。

11月30日（日）限定

対象商品：アップルパイ1/4

通常価格税込\475（本体価格\440）

感謝価格税込\388（本体価格\360）

対象商品：アップルパイ 1/2

通常価格税込\950（本体価格\880）

感謝価格税込\777（本体価格\720）

対象商品：アップルパイ ホール

通常価格税込\1,900（本体価格\1,760）

感謝価格税込\1,555（本体価格\1,440）

※画像はイメージです。

※店舗により焼き上がり時間が異なります。

※商品は十分に準備しておりますが、万が一欠品の際はあらかじめご了承ください。

社名：株式会社ポンパドウル

事業概要：パンの製造及び販売

本社所在地：横浜市中区元町 4-158-1

電話番号：（代表）045-662-4180

SNS：Instagram:＠pompadour_1969

YouTube:ポンパドウル

TikTok: @pompadour1969

【会社概要】

1969年11月29日横浜元町に創業した焼きたてパンのお店です。店内にある工房で、パン職人が粉から手作りで焼きあげる、一店舗一工房制がこだわりです。仕込みから6時間をかけて作るフランスパンが看板商品です。国内に70店舗以上を展開しております。