新潟市万代に「出張カキ小屋」参上！ 11月7日～ 万代シティパークイベント会場で期間限定開催！《 宮城県産殻付き牡蠣が一盛り８８０円!! 》

【備長炭の炭火で味わう、セルフBBQイベント！】

【店内には炭火焼きの美味しい香りが立ち込める】

◆◆新鮮な焼き牡蠣はもちろん、その他のメニューも充実！

新鮮なサザエ、ホタテ、アワビ、ホッキ貝、ホンビノス貝、エビ、タコ串、イカ串などの浜焼きや、牡蠣フライ、牡蠣ごはん、牡蠣汁、牛串、豚串、フランクフルト、フライドポテト、コーンバター、その他おつまみ、ソフトドリンク、アルコールも多数用意。さらに日替わり食材や、数量限定で様々な産地の牡蠣が登場する場合も！！

＊販売商品は漁や市場の状況により毎日変わります。

【北海道から沖縄まで、東北の新鮮な牡蠣を通じて復興支援を行う】

◆◆毎年全国各地で開催！！

東日本大震災で販路に苦しむ東北の牡蠣を、多くの人に食べてほしいとの想いで始まった復興支援イベント。震災を風化させない取り組み、漁港の活性化、継続的な東北復興支援と地域振興を目的にを全国で続ける。

【無料見学もOK！】

◆◆システムはシンプル！

１.お店に行く

２.お好きな商品を選ぶ

３.商品代＋お席代(炭代)390円/人 を支払う（未就学児無料）

４.スタッフが席までご案内し、焼き方を説明

５.牡蠣をはじめとした絶品の食材を、思う存分堪能する！

＜牡蠣奉行 in 万代シティパーク＞

[開催住所] 〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代1-6-1 2階イベント広場

[開催期間] 2025年11月7日(金)-11月30日(日)

[営業時間] 11:00-21:00（L.O.20：30）

[お問合せ] 080-4008-8123

