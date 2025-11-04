ポール・ブレイディ来日記念 マシュー・バーニー『クレマスター3』ゲストトーク付き上映 決定のお知らせ
トモ・スズキ・ジャパン有限会社（東京都渋谷区、社長：鈴木朋幸）は、米国の美術家、マシュー・バーニーが監督・制作した全5作品のフィルム・シリーズ『クレマスター』サイクルを配給してまいりました。
この度、その中核をなすフィルム『クレマスター3』（2002年）に出演し楽曲も提供したアイルランドの音楽家、ポール・ブレイディをトークゲストに迎え、3時間を超える同作を一回だけ上映いたします。
2025年12月5日（金）19時より、１０９シネマズプレミアム新宿のシアター8（68席）にて、マシュー・バーニー『クレマスター3』を35mmフィルムで上映し、終映後にはポール・ブレイディによるトークと質疑応答を行います。
この上映会は、台詞が一言だけでサウンドで物語を展開するフィルム『クレマスター3』と、音楽家の坂本龍一が音響を監修して極上の音響体験を生み出す１０９シネマズプレミアム新宿とのマッチングにより成立するものです。
マシュー・バーニーは、1967年カリフォルニア州サンフランシスコで生まれ、アイダホ州ボイジーで育ちました。高校ではフッドボール選手として活躍し、ポジションは花形のクォーターバック。スポーツ特待生としてアイビーリーグのイェール大学に入学すると医学部進学課程を専攻して、在学中にJ.CREWのモデルもつとめました。結局、医学部には進まず、芸術家として活動するや否や、いきなりニューヨークの有力画廊、グラッドストーン・ギャラリーが個展を開いた稀有な存在です。
そんなマシュー・バーニーが、1994年から2002年の間、断続的に発表したのが『クレマスター』シリーズです。「クレマスター」とは医学用語で、 睾丸につながる腱をつつみ、温度によって伸縮する筋肉を指します。胎児が母胎に宿る時、その初期段階では男女とも同じ外性器の「未分化」な状態とされます。胎児が「未分化」で性別が確定する前にも関わらず、卵巣と陰嚢の間に形成されるのが「クレマスター」です。その中間域にある曖昧な点が本作品シリーズの世界観に通じるため、タイトルにされた経緯があります。
ポール・ブレイディは、1947年に北アイルランドのストラベーン生まれました。1960年代から1970年代にかけて伝統音楽を革新化したバンドのメンバーとして活躍し、1978年に初のソロアルバム「ウェルカム・ヒア・カインド・ストレンジャー」を発表しています。そこでシンガーだけでなくギタリストとしての実力を発揮し、1980年代にロック・ミュージシャンへと転向しました。自身のオリジナル曲はジョー・コッカーやティナ・ターナー、フィル・コリンズやポール・ヤングらにカバーされています。2002年にマシュー・バーニー『クレマスター3』に出演し、フリーメイソンの溜まり場「クラウドクラブ」でのメイトルディ（給仕長）の役を名演。同作に楽曲の提供もしています。
2025年12月、そんなポール・ブレイディは渋谷WWWで単独公演し、すみだトリフォニーホールにおける公演「ケルティック・クリスマス」にも出演します。その来日を契機に本企画の運びとなりました。
つきましては、是非、貴媒体にて本上映会の告知をいただければ幸いです。
---
【基本情報】
上映会名： ポール・ブレイディ来日記念
