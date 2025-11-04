【本の要約サービス「flier」月間ランキング】「しごでき」になる習慣をAI分析を通じて解説した最新刊が第1位！ ムダなく、ミスせず、軽やかに働くための本がランキングを席巻 全国の書店でフェア開催

【本の要約サービス「flier」月間ランキング】「しごでき」になる習慣をAI分析を通じて解説した最新刊が第1位！ ムダなく、ミスせず、軽やかに働くための本がランキングを席巻 全国の書店でフェア開催