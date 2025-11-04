【本の要約サービス「flier」月間ランキング】「しごでき」になる習慣をAI分析を通じて解説した最新刊が第1位！ ムダなく、ミスせず、軽やかに働くための本がランキングを席巻 全国の書店でフェア開催
累計会員数127万人を突破した本の要約サービス「flier（フライヤー）」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、2025年10月のビジネス書月間ランキングを発表しました。
1位に輝いたのは『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』（越川慎司／アスコム）でした。本書は、800社以上の働き方の改善に取り組んできた著者が、AI分析を通じて明らかにした「名もなきムダ仕事」を減らす方法を紹介した一冊。「資料の『つくり直し命令』を防ぐ方法」「CCメールの減らし方」など、誰でも取り組める具体的手法が、約40種、掲載されています。
また、その他の書籍では『壁打ちは最強の思考術である』、『仕事の「判断ミス」がなくなる脳の習慣』、『とりあえずやってみる技術』などがランクイン。全体を俯瞰してみると、これらの本を手にした人々の背景に、「ミスやムダな仕事をせず、フットワーク軽く、スマートに仕事をこなしていく人」を指す「しごでき」への憧れがあるのでは、との推察が浮かび上がる結果となりました。
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2025年9月25日～2025年10月24日です。
■「flier」ユーザー閲覧数 月間ランキングTOP10（2025年10月）
1位：『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』（越川慎司／アスコム）
2位：『Z世代の頭の中』（牛窪恵／日本経済新聞出版）
3位：『休息する技術』（菅原道仁／アスコム）
4位：『壁打ちは最強の思考術である』（伊藤羊一／飛鳥新社）
5位：『しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか？』（橘玲,樺山美夏／文響社）
6位：『一流のマネジャー945人をAI分析してわかった できるリーダーの基本』（越川慎司／日経BP
7位：『仕事の「判断ミス」がなくなる脳の習慣』（加藤俊徳／クロスメディア・パブリッシング）
8位：『とりあえずやってみる技術』（堀田秀吾／総合法令出版）
9位：『肩書がなくても選ばれる人になる』（有川真由美／ワン・パブリッシング）
10位：『頭のいい人が話す前に考えていること』（安達裕哉／ダイヤモンド社）
今回の月間ランキングに基づいたフェアが、全国の書店にて2025年12月より開催予定です。開催期間や展開書籍・点数は、各店舗によって異なります。
2025年10月 ビジネス書月間ランキング1位
『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』
著者 越川慎司氏 コメント
このたび『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』が、月間ランキングで1位に選ばれ、とても光栄です。
本書で伝えたかったのは、「大きな努力より、小さな仕掛け」です。成功している人ほど、特別な才能ではなく、続けやすい習慣をデザインしています。パワポ資料を2色で作る、ムダな会議を減らす準備…など、約40の小さな実験を紹介しています。こうした小さな積み重ねが、やがて大きな信頼と成果を生みます。
今回の評価は、そうした日々の工夫を大切にしている方々の共感があったからこそだと感じています。多くの方の「小さな実験」をこれからも応援します。
フライヤーとは？
ビジネス書を中心とした本の内容を「1冊10分」に要約してアプリやWEBで閲覧できるサービス。新刊を中心に旬の本や既刊の名著を毎日配信しており、現在4,100冊以上の本を読むことができます。
