花柄をモチーフにした胸元を華やかにコーディネートしてくれるデザイン

クリスマス限定モデル 医療機器「TAOネックレス スリム BIJOUX BLOOM」

11月12日（水）より数量限定販売

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、花柄をモチーフにした胸元を華やかにコーディネートしてくれるデザイン「コラントッテ TAOネックレス スリム BIJOUX BLOOM（ビジューブルーム）」（価格\27,500/税込）を、2025年11月12日（水）よりオフィシャルショップ、オフィシャルサイトで数量限定販売いたします。また、本製品はオリジナルノベルティがセットになったギフトボックスにて販売いたします。

「コラントッテ TAO ネックレス スリム BIJOUX BLOOM」価格\27,500/税込 写真左＜ペパーミント＞写真右＜ビスキュイ＞

コラントッテ TAOネックレス スリム BIJOUX BLOOM

TAOネックレス スリムの2025年クリスマス向け特別限定モデル。2022年クリスマスモデルの復刻仕様です。トップは全て人の手で丁寧に1点ずつ作り上げた逸品。鏡面加工の輝きと、樹脂を用いた「研ぎ出し七宝」の技術で美しいコントラストを演出しています。

やわらかく肌になじむビスキュイカラーと、爽やかに澄むペパーミントブルー。大人の装いにそっと彩りを添える2つのカラーバリエーションです。トップセンター部にアクセントとしてラインストーンをあしらいました。3mm径のスリムタイプで軽い着け心地でありながら、ネックループ全体に55ミリテスラの磁石が10mm間隔に配置されており、磁力が広範囲に影響し装着部位の血行を改善、コリを緩和します。おしゃれを楽しみながら、首・肩のコリもケアできる女性にぴったりの磁気ネックレスです。

特典

トップデザインとカラーをイメージしたオリジナルタオルハンカチをノベルティとしてお付けし、ネックレス本体とともに限定ボックスにいれてお届けします。専用のお渡し用ショッパー付きですので、ギフトとしても最適です。冬の装いに寄り添う上品な輝きと、心温まるパッケージをお楽しみください。

ネックレスのトップデザインとカラーをイメージしたタオルハンカチ付



【販売開始日】2025年11月12日（水）

TAO ネックレス スリム BIJOUX BLOOM概要

・コラントッテ独自のN極S極交互配列でネックループ全体に55ミリテスラの磁石を10mm間隔に配置しています。この配列により磁力が広範囲に影響し、装着部位の血行改善、コリを緩和します。

・ジョイントを兼ねたトップ部分は、左右どちらからでも外せる設計。ループとトップが独立した構造なので、しなやかでやわらかい着け心地で首回りにフィットします。

・ジョイントとトップの金属部には耐蝕性に優れた高品位のステンレス（SUS316L）を採用。

・ペンダントトップは「鏡面加工」と「研ぎ出し七宝」の技術で美しいコントラストを演出。全て人の手で1点ずつ加工を施し丁寧に仕上げられています。

ビスキュイ ペパーミント

ジョイント部分

磁石配置図

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテの効果





N極S極交互配列を表すマーク

コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。管理医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。





管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

上場市場：東京証券取引所東証グロース市場 （証券コード:7792）

URL：https://colantotte.co.jp/