親子の笑顔をつなぐ！元日本代表選手とともに「YANAGIMAN杯」運営サポートを実施【東京リゾート＆スポーツ専門学校】
学校法人三幸学園 東京リゾート＆スポーツ専門学校の学生たちは、9月23日（火・祝）に開催された親子参加型サッカーイベント「YANAGIMAN杯 Family Sports Charity Session」において、イベント運営のサポートを担当しました。学生たちは参加した子どもたちや保護者の皆様にたくさんの笑顔を届けました。
当日は、元サッカー日本代表のハーフナー・マイクさんと李忠成さんが特別ゲストとして参加し、親子68組が集う大盛況のイベントとなりました。学生たちは、選手マネージャー、受付、審判、ゲストコーチのアテンド、コーチのアシスタントなど、運営全般に携わり、現場での実践的な学びを深めました。
試合は、親子で手をつないでプレーしたり、フィールド上に2つのボールが出現するなど、ユニークなルールで実施。勝敗よりも「親子で一緒にスポーツを楽しむこと」を大切にしたプログラム構成で、会場は笑顔と歓声に包まれました。
本イベントを通して、学生たちは参加者の皆さんの溢れる笑顔に触れられたことはもちろん、「スポーツの本質である楽しむ心」を体現し、貴重な学びの機会となりました。
今後も東京リゾート＆スポーツ専門学校は、産学連携を通じてスポーツを通じた教育機会の創造と、業界発展への貢献に努めてまいります。
