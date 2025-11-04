フルーツブーケ専門店の秋のギフト「七五三のお祝いに、笑顔あふれる“食べられる花束”を」
このたび、フルーツブーケ専門店「プレジール」は、七五三というお子さまの健やかな成長を祝う特別な節目に向けて、「（秋）Happiness（七五三プレート付き）」を１１月までの期間限定商品として発売いたします。
秋の果実をたっぷり使ったブーケに、七五三の文字入りチョコレートプレートを添えた、お祝いの気持ちを形にできる特別なギフトです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333322&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333322&id=bodyimage2】
■ 商品の特徴
・くまさんやうさぎさんをかたどったパイナップルがかわいらしく、子どもたちも思わず笑顔に。
・梨やりんご、シャインマスカットなど、秋の味覚をたっぷり使用。
・七五三の文字入りチョコプレート付きで、写真映えも抜群。
・家族の集まりや記念撮影のテーブルを、明るく彩るデコレーションギフト。
見た目の華やかさはもちろん、フルーツの甘酸っぱさとみずみずしさで、食卓を明るくしてくれる「食べられる花束」です。
■ 七五三のお祝いシーンにおすすめ
七五三の参拝や写真撮影のあと、ご自宅でのお祝いデザートに。
また、おじいちゃん・おばあちゃんへの「ありがとう」の気持ちを込めた贈り物としてもおすすめです。
テーブルに飾って記念写真を撮るなど、家族みんなが笑顔になる“フォトジェニックなギフト”としてお楽しみいただけます。
「お子さまの成長を、かわいく、おいしくお祝いしてほしい」そんな想いから生まれたフルーツブーケです。
家族みなさんで囲んで、笑顔あふれるひとときをお過ごしください。
■ 商品概要
商品名： （秋）Happiness（七五三プレート付き）
価格： 15,150円（消費税込み・クール冷蔵便送料込み）
販売期間： 七五三シーズンの11月限定販売
使用フルーツ： 梨、りんご、ぶどう、パイナップル、オレンジ、ドライアップル など（季節により変更あり）
配送方法： ヤマトクール冷蔵便（本州［中国地方を除く］配送対応）
商品ページ： https://fruit-bouquets.com/products/detail/4855
七五三という節目の記念日に、家族の笑顔を咲かせる“フルーツの花束”を贈ってみませんか。
配信元企業：プレジール株式会社
