【株式会社CYLLENGE】社内情報の“探す時間”を大幅削減 × 安心の組織専用AI Smooth FileにAIチャット検索機能「Smooth File AI」を新搭載
―法人向けオンラインストレージ「Smooth File」に、AIチャット検索機能「Smooth File AI」を搭載―
株式会社CYLLENGE（本社：大阪市北区、代表取締役：津島 裕）は、法人向けオンラインストレージ「Smooth File」に、AIを活用したAIチャット検索機能「Smooth File AI」を新たに搭載し、提供開始いたします。
■「Smooth File AI」の特長
「Smooth File AI」は、社内に蓄積された膨大なファイルや資料の中から、利用者が自然言語で質問するだけで、関連情報を瞬時に抽出・提示するAIチャット検索機能です。
さらに、他社のAI学習データと分離した安全な専用AI環境により、企業の機密情報を守りつつ高精度な回答を実現。回答時には引用元ファイルを明示し、信頼性の高い情報活用を促進します。
■導入メリット
・組織ノウハウを探す時間を大幅削減
利用者は煩雑なフォルダ構成やファイル名にとらわれることなく、欲しい情報をすばやく見つけることが可能となり業務効率が飛躍的に向上。
・属人化を防ぎ、ナレッジ共有を強化
特定の担当者に依存しない情報共有が進み、組織全体の情報活用力が促進。
・簡単導入・運用
専門的なAI知識や複雑な設定は不要。管理者負担を抑え、すぐに利用が可能。
・情報漏えいリスクの低減
社内専用環境でAIを運用し、外部に情報が流出するリスクを抑制。
■こんな課題を解決
・「どこに欲しい情報があるか分からず探すのに時間がかかる」
・「業務マニュアルやナレッジが属人化している」
・「ChatGPTなどの汎用AIではセキュリティ面に不安がある」
・「AI活用に興味はあるが、導入や運用の負担がネック」
■株式会社CYLLENGEの今後の展開
株式会社CYLLENGEは、お客様の声や市場ニーズを踏まえ、今後も継続的なサービス改善と機能拡充に取り組んでまいります。
品質向上に注力し、ユーザーの使いやすさを追求し、安心してご利用いただける環境づくりを進めております。
今後も柔軟かつ迅速に対応し、企業の情報活用を支えるパートナーとして成長を続けてまいります。
■Smooth File AIについて
詳細は公式サイトをご覧ください。
https://www.smoothfile.jp/ai/
