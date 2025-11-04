世界のLED照明市場は驚異的な年平均成長率10.2%で成長
導入
LED照明は、ハロゲン、CFL、白熱灯などの他の照明に比べて優れたソリューションとなる傾向があります。LEDは、エネルギー消費量が少なく、強い光を放つため、屋内外で広く使用されています。LED照明製品は、蛍光灯や白熱灯などの白熱電球に比べて90%もエネルギー消費量を削減します。消費者が環境に優しい照明に切り替え、そのメリットをより深く認識するにつれて、LED製品の市場は拡大すると予想されます。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@
市場動向
建設業の急増と高級志向の高まりが世界市場を牽引
住宅、商業施設、産業施設の新築に伴い、LED照明の需要が高まると予測されています。さらに、政府による白熱灯の禁止やLED照明の利用促進のためのその他の優遇措置により、LED照明メーカーにとって新たな成長機会が創出されると予測されています。例えば、カリフォルニア州の建築基準法第24編25条に最近導入された新基準では、駐車場における人感センサーと日照センサーに加え、高度な調光制御の導入が義務付けられており、駐車場用途におけるLED照明ソリューションの採用が促進されています。
魅力的なインセンティブとリベートプログラムが大きなチャンスを創出
多くの国々がエネルギーと環境問題の解決を目指し、大規模な照明プロジェクトを開始し、インセンティブやリベートプログラムの創設に注力しています。LEDはエネルギー効率に優れているため、世界中でインセンティブや補助金が増加しています。例えば、中国はLED照明製品の普及を促進するため、年間の財政的インセンティブを通知しました。LEDに対するインセンティブとリベートプログラムは、米国とカナダで既に成功を収めており、Energy Star認定のLED電球にもリベートが適用されます。これらの政府の施策は、世界的なLED照明製品とソリューションの需要を押し上げると期待されています。
地域分析
アジア太平洋地域は、世界のLED照明市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）14.6%で成長すると見込まれています。アジア太平洋地域のLED照明市場は大きな可能性を秘めており、消費者はデジタル家電を備えた住宅に欠かせないものとしてLEDシステムを利用すると予測されています。LED照明市場の成長は、アジア太平洋地域の電気・電子産業の発展によってさらに後押しされています。この地域では、白熱電球、CFL（電球色蛍光灯）、蛍光灯、高圧ナトリウムランプ、メタルハライドランプといった人工照明の代替品が、ここ数年間LED照明に遅れをとっています。
ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.7%で成長し、。市場の急速な拡大は、ドイツ、英国、フランスなどの国々において、エネルギー効率とコスト効率の向上を理由に、住宅におけるLED照明の普及が進んでいることに起因しています。さらに、白熱電球からよりエネルギー効率の高いLED電球への移行を促進する政府支援や取り組みの拡大が、この地域の国々における市場収益の成長を加速させると予測されています。例えば、英国政府の「グリーンホームズ助成金」プログラムは、住宅所有者によるエネルギー効率の高いLED照明の設置を支援しており、市場収益の急速な成長が期待されています。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@
