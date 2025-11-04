次世代の起業家を目指す「NBCジュニアアソシエイト会員」募集開始 ～小学生から高校生までを対象に、アントレプレナーシップ教育と実践的な社会実装の場を提供～ 大人になるまで創業を待つ必要はない！
東京ニュービジネス協議会（所在地：東京都港区、会長：青木正之、以下「東京NBC」）は、我が国の創業率向上および実践的な起業家教育の推進を目的として、「NBCジュニア会員制度」を新設いたしました。
本制度は、小学生から高校生（高等専門学校生を含む）を対象に、未来の起業家・事業承継者として活躍できる人材を育成・輩出することを目的とした新しい取り組みです。
「ＮＢＣジュニア」独自のプログラムや、ＮＢＣ会員経営者との交流を通し、子どもたちが早い段階からビジネス的思考に触れ、発想力・行動力・社会意識を身につける“学びと実践の場”を提供します。
本活動は、アントレプレナーシップ精神の醸成はもちろん、そこに留まらず、「起業」を志す小学生から高校生を積極的に支援します。
制度の概要
■ 対象
小学1年生～高校3年生（高等専門学生は5年生まで）で、起業に興味を持つ現役学生。
■ 活動の特徴
NBCジュニアアソシエイト会員は、以下のような多彩な活動に参加できます。
● NBCジュニア委員会主催イベントへの参加
● ジュニアメンバー自身によるプログラム企画・運営
● NBC定例講演会への参加（高校生以上）
● 事業成長促進委員会（起業塾・まな板の鯉）への参加（高校生以上）
NBC現役会員との交流や対話を通じて、リアルな経営の現場に触れながら学べるのが最大の魅力
です。ジュニア会員同士のネットワークづくりや、世代を超えた相互啓発の場としても機能します。
■ 費用
入会金・年会費：無料
※イベントやプログラム参加費は別途必要
■ 入会方法
東京NBCのホームページよりＷｅｂにて入会申請。
未成年者は、保護者による「入会同意書」の提出も必要です。
事務局で申請を確認後、正式にNBCジュニアアソシエイト会員として登録します。
※申請前に必ずＮＢＣジュニアアソシエイト会員制度について（会員規約）をご一読ください。
https://www.nbc-world.net/nbc-junior-associate
■ 紹介者
正会員2名の推薦が必要です。
________________________________________
■ 制度創設の背景
東京NBCは、約1,000名の経営者・起業家が所属し、これまで新産業の創出・スタートアップ支援・会員企業の経営教育などに取り組んできました。今回の「NBCジュニアアソシエイト会員」制度は、その知見とネットワークを次世代へと継承する新たな試みです。
NBC会長青木のコメント
「未来の社会を動かすのは、次世代の好奇心と行動力。
NBCジュニアアソシエイト制度を通じて、子どもたちが“考える力”“挑戦する力”を学び、
起業家精神を自然に育める環境をつくっていきたい。」
________________________________________
■ 未来の起業家の皆さんへ
NBCジュニアアソシエイト会員制度は、単なる学びの場ではありません。
ここでの出会いや経験が、あなたの将来のビジネスキャリアの原点になります。
大人になるまで創業を待つ必要はない！
「起業に興味がある」「社会を変えるアイデアを形にしたい」
そんな想いを持つ皆さんの挑戦を、東京NBCは全力で応援します。
＜本件についてのお問い合わせ＞
東京ニュービジネス協議会 内川 伊原 富田 小澤
03-3584-6080 mail@nbc-world.or.jp
