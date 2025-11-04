【ソフトテニス】ルーセントの実業団チームが「STリーグII」に出場。6位入賞で次回大会「STリーグII」にも出場が決定！
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）のソフトテニス実業団チーム「ルーセント」が、2025年10月25日～26日に京都府福知山市で開催された『ソフトテニスSTリーグII』に出場。6位入賞で来年度の大会への出場も決定いたしました。
実業団チーム「ルーセント」は予選リーグAブロックを2勝1敗で2位通過。順位決定戦で埼玉県の「川口市役所」に敗れたものの、結果は6位に入賞。本大会は4位から8位までが本部推薦チームに選ばれるため、今回の大会結果で「ルーセント」は来年度の『ソフトテニスSTリーグII』への出場が決定しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333189&id=bodyimage1】
■出場選手と監督
河村希美
寉田來愛
軍司彩寧
田代愛花
清水菜央
星雅哉（監督）
＜選手コメント＞
結果は6位でした。
楽しく試合が出来たなかに悔しさもありましたが、チーム一丸となって戦うことができました。全体を通して、良い部分や課題も沢山見つかった大会でした。
今年新入社員3名も初めてのSTリーグIIでしたが、チーム全体で戦えました。
今シーズンの実業団大会は、終了しましたが、オフシーズンに課題を克服し、良いところを伸ばせるように練習していきます。沢山のご声援ありがとうございました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333189&id=bodyimage2】
＜試合結果＞
■予選リーグ
第1試合：ルーセント 2-1 青梅信用金庫（東京都）
田代・河村 4-0 千野・岡安
寉田 4-2 大西
清水・軍司 2-4 吉澤・根岸
第2試合：ルーセント 2-1 エビス商事（宮崎県）
田代・河村 3-4（5-7） 西田・児玉
寉田 4-3（7-5） 西
清水・軍司 4-3（7-5） 吉満・神之田
第3試合：ルーセント 0-3 太平洋工業（岐阜県）
田代・河村 0-4 浅倉・川口
寉田 3-4（5-7） 藤井
清水・軍司 0-4 大津・薮内
■順位決定戦
準々決勝：ルーセント 0-2 川口市役所（埼玉県）
田代・河村 0-4 三浦・安田
清水 0-4 上野
5位・6位決定戦：ルーセント 0-2 ヨネックス（新潟県）
田代・河村 1-4 大野・田辺
寉田 2-4 高橋
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333189&id=bodyimage3】
＜出場大会概要＞
大会 ：ソフトテニスSTリーグII
日時 ：2025年10月25日（土）～26日（日）
会場 ：福知山市三段池科研電機テニスコート（京都府福知山市字猪崎377番地の1）
ルーセントは仕事にもスポーツにも全力で取り組むアスリート社員を応援しています。また12月18日に皆様にお知らせいたしましたルーセント「中期経営計画2024-2028」や親会社昭和ホールディングス株式会社・和菓子製造兄弟会社「明日香野」・工業用ゴム製造兄弟会社「昭和ゴム」が同日に発表しました「中期経営計画2024-2028」にありますように、このようなアスリートスタッフを雇用することは、今後とも人手不足の日本で、当社グループが人材雇用力で競争優位を保つ重要な施作と考えて、今後もアスリート社員たちをグループ各社一同心から応援してまいります。
ルーセントは実業団チーム選手に、下記のサポートを実施しました。
実業団チーム「ルーセント」は予選リーグAブロックを2勝1敗で2位通過。順位決定戦で埼玉県の「川口市役所」に敗れたものの、結果は6位に入賞。本大会は4位から8位までが本部推薦チームに選ばれるため、今回の大会結果で「ルーセント」は来年度の『ソフトテニスSTリーグII』への出場が決定しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333189&id=bodyimage1】
■出場選手と監督
河村希美
寉田來愛
軍司彩寧
田代愛花
清水菜央
星雅哉（監督）
＜選手コメント＞
結果は6位でした。
楽しく試合が出来たなかに悔しさもありましたが、チーム一丸となって戦うことができました。全体を通して、良い部分や課題も沢山見つかった大会でした。
今年新入社員3名も初めてのSTリーグIIでしたが、チーム全体で戦えました。
今シーズンの実業団大会は、終了しましたが、オフシーズンに課題を克服し、良いところを伸ばせるように練習していきます。沢山のご声援ありがとうございました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333189&id=bodyimage2】
＜試合結果＞
■予選リーグ
第1試合：ルーセント 2-1 青梅信用金庫（東京都）
田代・河村 4-0 千野・岡安
寉田 4-2 大西
清水・軍司 2-4 吉澤・根岸
第2試合：ルーセント 2-1 エビス商事（宮崎県）
田代・河村 3-4（5-7） 西田・児玉
寉田 4-3（7-5） 西
清水・軍司 4-3（7-5） 吉満・神之田
第3試合：ルーセント 0-3 太平洋工業（岐阜県）
田代・河村 0-4 浅倉・川口
寉田 3-4（5-7） 藤井
清水・軍司 0-4 大津・薮内
■順位決定戦
準々決勝：ルーセント 0-2 川口市役所（埼玉県）
田代・河村 0-4 三浦・安田
清水 0-4 上野
5位・6位決定戦：ルーセント 0-2 ヨネックス（新潟県）
田代・河村 1-4 大野・田辺
寉田 2-4 高橋
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333189&id=bodyimage3】
＜出場大会概要＞
大会 ：ソフトテニスSTリーグII
日時 ：2025年10月25日（土）～26日（日）
会場 ：福知山市三段池科研電機テニスコート（京都府福知山市字猪崎377番地の1）
ルーセントは仕事にもスポーツにも全力で取り組むアスリート社員を応援しています。また12月18日に皆様にお知らせいたしましたルーセント「中期経営計画2024-2028」や親会社昭和ホールディングス株式会社・和菓子製造兄弟会社「明日香野」・工業用ゴム製造兄弟会社「昭和ゴム」が同日に発表しました「中期経営計画2024-2028」にありますように、このようなアスリートスタッフを雇用することは、今後とも人手不足の日本で、当社グループが人材雇用力で競争優位を保つ重要な施作と考えて、今後もアスリート社員たちをグループ各社一同心から応援してまいります。
ルーセントは実業団チーム選手に、下記のサポートを実施しました。