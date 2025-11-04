不動産投資のベルテックス スマートロック・開閉センサー搭載で日常の防犯意識を強化 IoT防犯マンション『ベルシードα押上EAST』を竣工
株式会社ベルテックス（所在地：東京都新宿区、代表取締役：梶尾 祐司）は、東京都墨田区立花に
新築IoTマンション『ベルシードα押上EAST』を10月31日に竣工したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333033&id=bodyimage1】
◆ 墨田区について ◆
『ベルシードα押上EAST（イースト）』が誕生した東京都墨田区は、東京スカイツリーをはじめとする東京を代表する観光名所を生活圏に収める、人気のエリアです。
また今後ますます地価の上昇が期待される再開発地域であり、単身世帯の増加や地域住民の定住志向により、安定した賃貸需要が見込まれています。近隣には大学も多く、学生層からのニーズも高いことから、将来的に資産価値の向上が期待されるエリアとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333033&id=bodyimage2】
徒歩圏内には墨田川テラスや商業施設が充実しており、都会の利便性と下町の風情が融合した魅力的な地域です。都内主要駅へのアクセスも良好で、通勤・通学はもちろん、休日の過ごし方にも幅が広がります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333033&id=bodyimage3】
◆ 『ベルシードα押上EAST』について ◆
『ベルシードα押上EAST（イースト）』は、株式会社ベルテックスが手がけるIoT防犯マンションシリーズとして竣工しました。
最寄り駅である東武亀戸線「小村井」駅から徒歩2分という好立地に加え、東京スカイツリーや墨田川テラスも徒歩圏内にあり、文化・再開発・利便性が融合するエリアに位置しています。
本物件にはリンクジャパン社のIoT機器を導入し、最新のスマートホーム機能を搭載しています。
スマートフォンからの遠隔操作により、エアコンや空気清浄機などの家電操作が可能となっており、外出先から快適な室内環境を整えることができます。寒暖差の激しい季節や、近年深刻化する酷暑対策としても有効です。
さらに防犯性の向上に加え、CO2センサーの設置により、入居者やペットの健康管理にも配慮しています。
テクノロジーの力で安全性と快適性を高め、下町での『スマートライフ』を実現する次世代型マンションです。
物件名 ：ベルシードα（アルファ）押上EAST（イースト）
所在地 ：東京都墨田区立花四丁目３番12号（以下部屋番号）
交通 ：東武亀戸線「小村井」駅 徒歩２分
敷地面積 ：364.49m2（登記簿）、371.13m2（実測）
構造・規模 ：鉄筋コンクリート造 地上８階建
総戸数 ：35戸（ほか管理員室１戸）
竣工日 ：令和7年10月31日竣工
間取り ：1LDK
住居専有面積：33.25m2～42.01m2
（専有面積は壁芯面積であり、登記記録面積は上記面積より少なくなります）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333033&id=bodyimage4】
◆ IoT防犯マンションについて ◆
IoT防犯マンションは、最新のIoTシステムを導入することで、入居者の生活を安全に配慮した環境をサポートします。
防犯性の向上により、マンションの魅力を高め、資産価値の向上が期待できます。
IoTシステムを導入した防犯マンションは、単身者や共働き世帯にとって、安心・快適・便利な暮らしを支える住まいとしてますます注目が集まっています。
◆導入機器一覧◆
スマートロック ：スマートフォンで開錠可能。鍵忘れや紛失の不安を軽減
開閉センサー ：不在時の侵入を検知し、スマホに通知
スマートカメラ ：室内の様子をスマホで確認。侵入者には遠隔で警告したり、ペットの見守りにも活用可能
CO2センサー ：室内の空気環境をモニタリングし、入居者やペットの健康管理に
スマートリモコン：遠隔操作で、外出先からエアコンや空気清浄機など、快適な室内環境を整備
