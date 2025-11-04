不動産投資のベルテックス 不動産投資型クラウドファンディング 『VERFUND16号』を11月１日より運用開始！
株式会社ベルテックス（所在地：東京都新宿区、代表取締役：梶尾 祐司）は、不動産小口化商品
『VERFUND 16号』の運用を、2025年11月１日（土）より開始いたしました。
◆『VERFUND 16号』の概要◆
今号の『VERFUND（ベルファンド）』では、東京都墨田区に位置する「ベルシード墨田」の１室を組入対象としています。
短中期運用（181日間）で、周辺相場を鑑み、5.0%の予定分配利回りと設定いたしました。不動産投資への第一歩として、少額からの投資が可能です。
【募集概要】
募集優先出資額 ：27,300,000円
出資総額 ：39,000,000円（優先出資：27,300,000円、劣後出資：11,700,000円）
１口 ：100,000円（１口から）
【運用期間】
2025年11月１日（土）～2026年４月30日（木）：181日間
【対象物件】
ベルシード墨田（東京都墨田区八広2-55-13） の１室
「ベルシード墨田」は、東武伊勢崎線「東向島」駅より徒歩6分。都市の利便性と落ち着いた住環境が調和する、ペット相談可の分譲マンションです。南向き中心の住戸配置により、良好な採光・通風と開放的な眺望を確保。周辺にはスーパー、ドラッグストア、郵便局、金融機関、小学校、公園などが揃い、生活利便性の高いエリアです。押上・浅草方面へのアクセスも良好で、シングルからファミリー層まで快適に暮らせる住まいです。
次号となる『VERFUND 17号』は、現在準備中です。詳細が決まり次第、公式サイトにてご案内いたします。
ベルファンド公式サイト：https://verfund-invest.com/projects/pj-a016
◆VERFUND（ベルファンド）とは◆
【VERFUND】（以下：ベルファンド）は、不動産特定共同事業法の電子取引業務の認可（または登録）を受ける株式会社ベルテックスが提供する、不動産型クラウドファンディングサービスです。
資産運用をしたい投資家から資金を集め、株式会社ベルテックスが運営するベルファンドを通じて不動産運用を行い、運用益や売買益を投資家に分配する仕組みです。なお、出資者の安全性を高めるために優先劣後構造を採用しており、売却損が発生しても出資分より減額することで、30％を超える減額がない場合出資者の元本は守られます。
株式やFXのように、値動きが激しい金融取引ではなく、マーケットの影響を受けにくい新しい投資先として、また管理の手間もなく手軽に資産運用を始めることができることから、投資家からの注目度が高いサービスとなっています。
配信元企業：株式会社ベルテックス
