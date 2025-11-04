税理士法人りんくグループ、人事労務DX支援を本格始動

税理士法人りんく

2025年11月１日、税理士法人りんく（所在地：神奈川県相模原市中央区、代表社員：小久保忍）はグループ会社の社会保険労務士法人りんくの代表に、あさひ人事労研（所在地：神奈川県横浜市神奈川区）の代表・吉留友介を迎えました。

これにより、全国の中小企業の人事労務部門が抱える課題に対し、DX推進・人事コンサルティング支援の２つの軸で包括的なサポートを展開してまいります。

【背景】

近年、人事労務の現場では「業務の煩雑化」「人手不足」「情報管理の属人化」などの課題が顕在化しています。

りんくグループは、DX（デジタルトランスフォーメーション）の積極的な導入によって、これらの課題を解決し、企業の生産性向上・人材定着・経営効率化を支援します。

【概要】

１）新拠点開設

あさひ人事労研の拠点であった神奈川区神奈川のオフィスを「社会保険労務士法人りんく 横浜支社」として新たに開設。より多くの企業に近い距離でサービスを提供します。

２）DX推進による共創

社労士業界におけるDX化をさらに推進し、顧客企業の成長に資する新しいサービスを共創していきます。特に、人事労務のオペレーション全般におけるクラウド化の導入を支援します。手作業中心だった労務業務を自動化し、業務効率を飛躍的に高めます。

３）新事業「WEB職場magazine」構想

人材定着・社内エンゲージメント向上を目的とした「WEB職場magazine（デジタル版社内報）」を新事業として展開予定です。

【社会保険労務士法人りんくからのメッセージ】

労務アウトソーシングを検討しつつも、人件費やDX投資コストを抑えたい中小企業様、人事労務部門の課題でお悩みの企業様は、ぜひご相談ください。

社会保険労務士法人りんくは、りんくグループの一員として、きめ細かなサポートで課題解決と企業成長の両立を支援します。

■社会保険労務士法人りんく（税理士法人りんくグループ） 概要

本社 〒252-0234 神奈川県相模原市中央区共和4-13-5 ディアコートサガミ１F

横浜支社 〒221-0045 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-19-1 コー

リンビル２B

URL https://www.link-tax.com/

設立 2024年8月

代表者 代表社員 吉留友介

事業内容 労務関連サービス全般