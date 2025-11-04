ハイフレックスの日本化成「NSレベラーワンＱ」パッケージデザインリニューアルのお知らせ

日本化成株式会社

建築材料の製造・販売を行う日本化成株式会社（本社：東京都新宿区歌舞伎町、代表取締役：中才 悦夫）は、このたび当社の補修材製品「NSレベラーワンＱ」のパッケージデザインをリニューアルし、

2025年11月4日製造分より順次出荷を開始いたします。

「NSレベラーワンＱ」は、3mmから50mmまでの幅広い厚みに対応できる施工性と、高い流動性による優れた仕上がりを特長とする下地調整用セルフレベリング材です。

2025年6月の発売以来、床面の不陸調整や改修工事など、さまざまな現場条件に柔軟に対応できることから、多くの施工現場で高い評価をいただいております。

今回のリニューアルでは製品情報ページへ直接アクセスできる二次元バーコードを採用。スマートフォンで読み取ることで、カタログや施工マニュアルなどを簡単に確認できるようになり、現場での利便性が大幅に向上しました。また、現場での識別性向上を目的として、製品袋のカラーを変更致しました。

■リニューアルのポイント

・製品情報サイトへアクセス可能な二次元バーコードを新たに追加

・使用間違いが起きないよう識別性の向上

※製品構成および性能に変更はありません

■製品新デザイン

・製品名：NSレベラーワンQ

・適用厚み：3mm～50mm

・荷姿：25kg 紙袋

・標準使用量：1.5平方メートル /10mm

・デザイン変更日：2025年11月4日製造分より

■二次元バーコード記載箇所

■ 今後の展望

本製品のパッケージデザイン変更においては、建設現場で働く方に分かりやすいデザインを目指し、色分けを行う事で直感的に識別できるパッケージ構成としています。これにより多様な作業環境においてもスムーズで安全な施工をサポート致します。

また今後も当社では、施工現場での効率化と品質安定の両立を実現し、当社製品をご愛顧いただけることを目指して参ります。

【会社概要】 会社名：日本化成株式会社

所在地：東京都新宿区歌舞伎町

代表者：代表取締役 中才 悦夫

事業内容：建築材料の製造・販売

