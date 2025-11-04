ジオポリマーコンクリート「セメノン(R)」にHydrogen Technology 株式会社の低排出“水ガラス”が初採用

Hydrogen Technology 株式会社

Hydrogen Technology株式会社（代表取締役社長：山本 泰弘、以下「ハイドロゲン」）は、自社で施工した工事において、材料の一部に当社の水素製造プロセスから得られる副産物「低排出水ガラス」を使用した「セメノン(R)」を無筋コンクリートブロックに初採用いたしました。

＊セメノン(R)は、株式会社IKK（旧 株式会社IHI建材工業、代表取締役社長：石原 進）、アドバンエンジ株式会社（代表取締役社長：松井 達俊）、株式会社IHI（代表取締役社長：井手 博）、および横浜国立大学が共同で開発したジオポリマーコンクリートです。

今回、セメノン(R)のアルカリ材料の一部を当社の水素製造プロセスの副生成物である低排出水ガラスに置き換えることで、ジオポリマーコンクリートの原料であるアルカリ材料に由来するCO2排出量を大幅に削減することが可能となりました。

■ 背景

コンクリートの主要原料であるセメントは社会基盤を支える不可⽋な素材である一方、その製造時には多くのCO2排出を伴います。中でも、セメント製造に由来する⾮エネルギー起源のCO2排出は、世界の総排出量の約8％を占めており、カーボンニュートラル達成に向けて同分野の削減は世界的な課題となっています。

こうした中、セメントを使用しないジオポリマーコンクリートは、製造時のCO2排出低減を実現し得る代替材料として注目を集めています。

しかしながら、ジオポリマーの固化剤として広く用いられている「水ガラス」は、その製造

過程における環境負荷が課題となる場合もあり、より適切な原料や製法への刷新が求めら

れてきました。

こうした課題に対し、ハイドロゲンでは自社の水素製造過程において副次的に生成される水ガラスに着目し、資源としての有効活用の可能性を検討してまいりました。

そしてこのたび、当該副生成物を「環境負荷の少ない水ガラス」として活用することで、「セメノン(R)」の環境性能のさらなる向上に寄与することができました。

ハイドロゲンの「環境負荷の少ない水ガラス」を採用することで、現行配合と比較して最大約15％のCO2排出削減を実現いたしました。

無筋コンクリートブロック（副産物「低排出水ガラス」を使用した「セメノン(R)」により製造）

施工工事

■ 今回のポイント

- ジオポリマーコンクリート「セメノン(R)」に、ハイドロゲンの「低排出水ガラス」を初適用。- 副生成物の資源化により、CO2排出を抑えた水ガラス供給を実現。- 廃棄物削減・資源循環（サーキュラーエコノミー）の観点からも有効。- 建設分野の脱炭素化・グリーン調達の潮流に適合し、2050年カーボンニュートラルおよび水素社会の実現に資する。

用語注記

- ジオポリマー：アルミノケイ酸塩を主成分とする粉体とアルカリ溶液で化学的に反応（重合）させて作られる無機結合材です。石灰石を高温で焼成して製造するポルトランドセメントとは異なり、原料の高温焼成工程を必要とせず、フライアッシュや高炉スラグ微粉末等の産業副産物を原料として活用できるという特徴があります。また、耐⽕性・耐酸性にも優れており、近年では建築資材、インフラ構造物の補修耐⽕構造物、さらには廃棄物封じ込め用途など、様々な分野での活用が進んでいます。- 本件は「セメノン(R)」への低排出水ガラスの採用に関するハイドロゲンからの発表です。「セメノン(R)」の開発・製造の主体は IKK 様/アドバンエンジ様/IHI 様/横浜国立大学様です。- 「低排出」の表現について：本表現は副生成物起点の原料起源および当社社内評価に基づくもので、算定前提・範囲により結果は変動し得ます。

■会社概要

商号 ： Hydrogen Technology株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 山本 泰弘

事業内容： 水素ガス生成装置の設計・製造

水素ガスの製造および販売

水素関連システムに関するコンサルティング業務

URL ： https://eh-tech.co.jp/