株式会社リカーマウンテン本社移転のお知らせ

株式会社リカーマウンテン




全国に200店舗の酒専門店を展開する株式会社リカーマウンテンは、2025年11月4日(火)より本社オフィスを移転いたします。


■移転の背景と展望


このたび、更なる成長と未来への挑戦を見据え、本社を移転する運びとなりました。新オフィスは、単なる働きの場としてではなく、従業員一人ひとりの能力を最大限に発揮させる共創拠点として設計されています。







■バーカウンター


オフィス内に設けたこのスペースは、部署や役職の垣根を越えたコミュニケーションを促進します。イベントやセミナーなど、多目的に利用できる空間として機能します。この場を通じて、社内の結束を高めるとともに、社外との新たなつながりを構築していきます。





新本社は、私たちの企業理念「酒を創り、喜びを醸し、人が集う　ユニークな企業」を体現する象徴であり、柔軟かつ開かれた組織文化を育む基盤となります。このスタート地点から、既存事業の深化と新たな価値の創造に取り組み、お客様により質の高いサービスの提供を目指してまいります。



■移転先情報


住所：〒600-8007


京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60


日本生命四条ビル7階




電話：075-213-8200 (代)


※電話番号の変更はありません



アクセス


阪急京都線「烏丸駅」徒歩1分


地下鉄烏丸線「四条駅」徒歩3分






【会社概要】


会社名：株式会社リカーマウンテン


代表者：代表取締役　伊藤 啓


所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60日本生命四条ビル7階


TEL ：075-213-8200


URL ：https://www.likaman.co.jp/



【本件に関するお問合わせ先】


担当者：今井 祥午


TEL ：075-251-2555


E-Mail：imai@likaman.co.jp