株式会社ALUHA

株式会社ALUHA（本社：石川県金沢市、代表：荻野 永策）は、2025年11月に、BtoBマーケティングオートメーションセミナー「リード育成を自動化する効果的なシナリオ設計手順」を実施いたします。

今回のセミナーでは、MAを導入済みのBtoB企業を対象に、「リード育成を自動化する効果的なシナリオ設計手順」についてお話しいたします。どんなシナリオが効果的なのか、どのように設計すべきか、確度やニーズはどう把握すべきか、PDCAはどう回すべきかなどを詳しく、見本をお見せしながらお話しいたします。

MAを導入したものの、自動化の恩恵が少ないと感じているBtoB企業は多く、そういった企業のMA活用に貢献できたらと考えております。

セミナータイトル

BtoBマーケティングオートメーションセミナー「リード育成を自動化する効果的なシナリオ設計手順」

セミナーの内容

（１）ALUHA式シナリオ設計手順とその見本

（２）シナリオ設計後のKPI測定方法とシナリオ改善

【開催概要】

開催方式：個別セミナー（申込企業様と弊社のみで実施するセミナー）形式で実施します。個別実施することでより深いディスカッションが可能となります。

開催期間：2025年11月4日から11月28日まで（土日・祝日は除外）まで。個別実施ですのでお申込み後、日程調整いたします。

開催方法：オンラインセミナー

参加費：無料

申込数：３社まで

主催：株式会社ALUHA

【お申し込み方法・お問い合わせ】

下記のセミナー詳細ページより必要事項を記入しお申し込みください。

BtoBマーケティングオートメーションセミナー「リード育成を自動化する効果的なシナリオ設計手順」(https://btobmarketing.aluha.net/news/ma-scenario-design-seminar/)

お申し込みいただけましたら、内容を確認後、日程調整をさせていただきます。

【会社概要】

社名：株式会社ALUHA

本社所在地：石川県金沢市西泉6-163 ALUHA WEST 101

代表取締役：荻野永策

事業内容： BtoBマーケティングコンサルティング、営業戦略コンサルティング

設立： 2003年4月

【弊社のWEBサイト】

株式会社ALUHAの会社概要(https://www.aluha.co.jp/)

BtoBマーケティングコンサルティング・支援サービスサイト(https://btobmarketing.aluha.net/)

BtoBマーケティングコンサルティング成功事例(https://btobmarketing.aluha.net/column-wp/bm/btob-marketing-success-case)

BtoBマーケティングや営業戦略のセミナー開催事例(https://btobmarketing.aluha.net/case/btob-marketing-seminar/)