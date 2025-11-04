【2025年11月開催】BtoBマーケティングオートメーションセミナー「リード育成を自動化する効果的なシナリオ設計手順」
株式会社ALUHA（本社：石川県金沢市、代表：荻野 永策）は、2025年11月に、BtoBマーケティングオートメーションセミナー「リード育成を自動化する効果的なシナリオ設計手順」を実施いたします。
今回のセミナーでは、MAを導入済みのBtoB企業を対象に、「リード育成を自動化する効果的なシナリオ設計手順」についてお話しいたします。どんなシナリオが効果的なのか、どのように設計すべきか、確度やニーズはどう把握すべきか、PDCAはどう回すべきかなどを詳しく、見本をお見せしながらお話しいたします。
MAを導入したものの、自動化の恩恵が少ないと感じているBtoB企業は多く、そういった企業のMA活用に貢献できたらと考えております。
セミナータイトル
BtoBマーケティングオートメーションセミナー「リード育成を自動化する効果的なシナリオ設計手順」
セミナーの内容
（１）ALUHA式シナリオ設計手順とその見本
（２）シナリオ設計後のKPI測定方法とシナリオ改善
【開催概要】
開催方式：個別セミナー（申込企業様と弊社のみで実施するセミナー）形式で実施します。個別実施することでより深いディスカッションが可能となります。
開催期間：2025年11月4日から11月28日まで（土日・祝日は除外）まで。個別実施ですのでお申込み後、日程調整いたします。
開催方法：オンラインセミナー
参加費：無料
申込数：３社まで
主催：株式会社ALUHA
【お申し込み方法・お問い合わせ】
下記のセミナー詳細ページより必要事項を記入しお申し込みください。
BtoBマーケティングオートメーションセミナー「リード育成を自動化する効果的なシナリオ設計手順」(https://btobmarketing.aluha.net/news/ma-scenario-design-seminar/)
お申し込みいただけましたら、内容を確認後、日程調整をさせていただきます。
【会社概要】
社名：株式会社ALUHA
本社所在地：石川県金沢市西泉6-163 ALUHA WEST 101
代表取締役：荻野永策
事業内容： BtoBマーケティングコンサルティング、営業戦略コンサルティング
設立： 2003年4月
