【千葉県佐倉市】市美術館で「長嶋茂雄写真展・・・記憶から未来へ。」開催（11/15～12/7）

佐倉市

今年６月3日にお亡くなりになった長嶋茂雄さんは、昭和・平成・令和を通じて日本野球界の象徴として輝き続けた存在です。1958年のプロデビュー以来、華麗でダイナミックなプレースタイル、王貞治氏との「ON砲」による巨人V9の黄金時代、そして天覧試合での劇的なサヨナラホームランなど、数々の伝説を残しました。

監督としても采配とカリスマ性でチームを牽引し、引退後は終身名誉監督として野球文化の発展に尽力。国民栄誉賞、文化勲章の受章は、その功績がスポーツの枠を超えて国民的な価値を持つことを証明しています。

本写真展では、長嶋茂雄さんの人生と野球への情熱を、貴重な写真とともに振り返ります。少年時代の夢、立教大学での活躍、巨人軍での栄光、そして晩年までの歩みを通じて、「野球とは何か」「スターとは何か」を次世代に問いかけます。

未来を担う若者たちに、夢を追い続ける勇気と、努力の尊さを伝えるために--

この写真展が、長嶋茂雄さんの魂を受け継ぐ場となるために企画しました。

https://prtimes.jp/a/?f=d24449-410-adf1e3b842989711ae052b37f896012f.pdf開催概要

会 期：2025年11月15日(土)～12月7日(火)

休館日：月曜日(ただし11/24[月・振休]は開館、翌11/25[火]が休館)

会 場：佐倉市立美術館 3階展示室ほか(千葉県佐倉市新町210)

観覧料：無料

内 容：・写真点数：約110点

・関連資料：約10点

・監督室の再現コーナー

・名言展示

・メッセージボード設置

アクセス

●公共交通機関

＜京成佐倉駅南口より＞

徒歩8分。

京成バス千葉イースト「JR佐倉駅」行か「第三工業団地」行で「佐倉市立美術館」下車すぐ。

＜JR佐倉駅北口より＞

徒歩20分。

京成バス千葉イースト「京成佐倉駅行」か「田町車庫行」で「二番町」下車すぐ。

●車

東関東自動車道佐倉インターより約15分、近隣の「夢咲くら館」駐車場等をご利用ください。

※台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。

問い合わせ

佐倉市役所魅力推進部佐倉の魅力推進課

TEL：043-484-6541