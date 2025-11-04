ウィナーソフトとZ.AIがAI分野での包括的協業に向けMOUを締結

ウィナーソフト株式会社

ウィナーソフト株式会社（本社：東京都千代田区、以下"ウィナーソフト"）と、Z.AIの本社である Beijing Knowledge Atlas Technology Joint Stock Co., Ltd.（本社：中国・北京、以下"Z.AI"）は、AI分野における包括的協業を目的とした覚書（MOU）を2025年10月20日付で締結しました。両社は、日本市場を中心に共同開発、AIコンサルティング、販売・マーケティング、共同プロモーションを段階的に推進します。

背景

協業スコープ

ロードマップ

- コード生成AIの急速普及大学・個人開発者・企業の開発現場で、生成AIによるコード生成／レビュー／テストが標準化。リードタイム短縮・品質の均一化・教育コスト削減が同時に求められています。- GLM-4.6の強みZ.AIの最新世代モデルGLM-4.6は、世界最高水準の性能と極めて低い運用コストを両立。さらにオンプレミスでの運用にも対応可能で、厳格なデータガバナンス要件に適合しやすい点が特長です。2025年オープンソースモデルにおいて世界一コード生成など各種ベンチマークでも世界トップレベル- 日本ユーザーに“より良い選択肢”本協業により、価格・性能・セキュリティのバランスに優れた選択肢を提示。海外SaaS一辺倒からの選択肢拡大と、ローカル支援による実装力の底上げを狙います。- 日本のAI産業の進化に寄与共同開発と人材育成、現場適合のユースケース創出を通じ、日本発の実装知見を拡充しエコシステム全体の高度化に貢献します。- AI共同開発：日本の特定産業・顧客課題に合わせた新規AIソリューションを共同設計・検証- AIコンサルティング：要件定義～PoC～導入計画まで一気通貫で支援（セキュリティ／コンプライアンス要件に準拠）- 販売・マーケティング連携：ウィナーソフトがZ.AIのプロダクト/サービスの日本市場展開を推進- 共同プロモーション：共同ワークショップやトレーニングで顧客のAI活用ケイパビリティを強化

2025年内：日本国内ユーザー向けSaaS型コード生成サービスの提供開始を計画

2026年度：重点ユースケースの選定、共同ワークショップの開催、オンプレミス提供の準備を加速

以降：本格導入案件の拡大、事例発信・人材育成プログラムの拡充

代表者コメント

Z.AI本社（中国・北京）右:Carol Lin、左:周 密

ウィナーソフト 代表取締役社長 周 密

"コード生成AIが開発現場の常識になりつつある中、日本の実情と商習慣に即した形で高性能・低コスト・オンプレ対応の選択肢を提供できる意義は大きい。Z.AIとの連携で、実装スピードをさらに加速します。"

Z.AI Vice President/Zhipu International CEO Carol Lin

"GLM-4.6を含む最新技術群と、ウィナーソフトの現場起点の実装力を組み合わせ、日本のお客様により良い選択肢を届け、日本のAI産業の進化に寄与していきます。"

会社概要

会社名：ウィナーソフト株式会社

本社所在地：東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス6階

設立：2013年7月

資本金：1億円

代表者：代表取締役 周 密

事業内容：イノベーションAIソリューション、DXソリューション、SIサービス

URL：https://www.winnersoft.co.jp

【お問い合わせ】

ウィナーソフト株式会社 イノベーション事業部

Email: wns-info@winnersoft.co.jp / Tel: 03-3257-1202