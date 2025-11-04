「お酒買取専門店 FiveNeeds 札幌店」2025年11月8日移転リニューアルオープン

株式会社ファイブニーズ店舗外観イメージ

お酒買取専門店 FiveNeeds 札幌店は、北海道エリアにおける主要拠点として、より多くのお客様にご利用いただきやすい立地へ移転いたします。

今回の移転により、札幌市中心部からのアクセスがさらに便利になり、お仕事帰りやお出かけの際にも気軽にお立ち寄りいただける環境となりました。

店舗は明るく開放的な雰囲気で、お酒の買取が初めての方でも安心してご来店いただけます。

お酒に関するご相談や査定のご依頼は、経験豊富な専門スタッフがその場で丁寧に対応いたします。

「お酒買取専門店 FiveNeeds 札幌店」は、札幌市営地下鉄東西線「西18丁目駅」から徒歩約5分、「西11丁目駅」から徒歩約8分に位置するほか、札幌市電「西15丁目停留場」からも徒歩約4分にあり、公共交通機関でのアクセスがしやすい場所にございます。

また、お車でお越しの際には近隣のコインパーキングをご利用いただけます。

【お酒買取専門店 FiveNeeds 札幌店 新店舗概要】

所在地：〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西15丁目2－1 ラスコム15ビル 1-A

フリーダイヤル：0120-615-552

サイトURL：https://www.sakekaitori.com/shop/sapporo

オープン日：2025年11月8日

【お酒買取専門店 FiveNeedsについて】

お酒買取専門店 Five Needsでは、これまでもお酒買取のプロフェッショナル集団として、「絶対的な高価買取」「お客様満足度No.1」を目指す事をモットーとし、様々なお客様のご期待に応えてまいりました。

≪査定について≫

査定方法は、お酒買取専門のバイヤー陣が対応する「電話査定」「メール査定」、またお手軽に査定額を確認できる「LINE査定」など豊富にご用意しております。

≪買取について≫

買取方法は、店舗までお持ち込みいただき、その場で査定と買取を行う「店頭買取」、お客様のご指定の場所まで伺う「出張買取」、ダンボールなどにお品物を詰めて送っていただく「宅配買取」など、幅広いニーズにお応え可能です。

【お酒買取専門店 FiveNeeds 店舗所在地詳細】

店舗一覧

https://www.sakekaitori.com/shop

＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社ファイブニーズ

代表取締役 ： 岡崎 雅弘

本社所在地 ： 〒130-0012 東京都墨田区太平4-1-3 オリナスタワー16F

設立 ： 2011年7月6日

会社URL ： https://www.fiveneeds.co.jp/

古物商許可 ： 東京都公安委員会307731104330号

酒類販売業免許： 本所法74