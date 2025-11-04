Boomi、ガートナーが発表した2025年版API管理部門のMagic Quadrant(TM)においてリーダーの1社と評価

ブーミー株式会社

AI駆動のオートメーション分野をリードするBoomi, LP.（所在地：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス、以下、Boomi）およびBoomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO 河野 英太郎）は、Gartner(R)が、2025年10月13日に発表した2025年版 API管理部門のMagic Quadrant(TM)において、リーダーの1社と位置付けられました。Boomiの「実行能力」と「ビジョンの完全性」を基に評価されており、Boomiが推進する「エージェント変革（Agentic Transformation）」の中核におけるAPIイノベーションへの取り組みを裏付けるものと信じています。

◼︎ ビジョンの完全性と実行能力の両軸によりリーダーの1社として評価

Boomiが提供するAI駆動型プラットフォーム「Boomi Enterprise Platform」は、高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載したワンプラットフォームです。組織のデータ、アプリケーション、システムを迅速かつシンプルに連携し、革新的な俊敏性、自動化、インテリジェンスを実現し、業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。

Boomiは、AI駆動型プラットフォーム戦略の中核機能として、エンタープライズ向けAPI管理を再定義しています。

Boomiのクラウドネイティブなプラットフォームは、APIの無秩序な拡散を抑制し、安全にスケールし、AI向けの信頼できるデータを提供します。直近の機能強化では、フェデレーテッドAPI管理（複数の組織やクラウド環境を横断してAPIを管理する仕組み）、実行時の柔軟性、セキュリティ、エージェントAI対応などを組み合わせ、エンタープライズレベルの信頼性を維持しながらイノベーションを加速

させています。

Boomiの統合的アプローチは、複数のゲートウェイ環境においても、実行時の遅延を生じさせることなく、中央集権的なAPIガバナンスの実現が可能です。これにより、俊敏性、構成可能性、コンプライアンスの新たなレベルを実現します。

◼︎ グローバル展開とエコシステムの拡大

BoomiのAPI管理（APIM）機能は、グローバルなパートナーネットワークおよび、特にServiceNowやAmazon Web Services（AWS）との戦略的アライアンスによって強化されています。これらのパートナーシップにより、顧客はデジタルワークフローを効率化でき、AIエージェントを安全にオーケストレーションしながら、ビジネス変革とスケールアップを加速させます。

◼︎ エージェント変革を支えるワンプラットフォーム

Boomiは、今回の2025年版API管理部門のGartner Magic Quadrant(TM)における評価を、市場全体が「連携・API・データ・AIエージェントのオーケストレーション」へとシフトしていることを示していると考えています。

「Boomi Enterprise Platform」の一部である「Boomi API管理」は、「Boomi Agentstudio」「Boomi データハブ」「Boomiデータ連携」とシームレスに連携します。企業は、これらを単一の統合管理基盤上で操作することで、イノベーションを加速し、測定可能なビジネス成果へとつなげることが可能です。

◼︎ Boomi, LP. CEO スティーブ・ルーカス コメント

企業がエージェントAIの価値を最大限に引き出そうとする中で、APIの重要性はかつてないほど高まっています。 Boomiが、Gartner(R) API管理部門とiPaaS部門（インテグレーション・プラットフォーム・アズ・ア・サービス）の両分野のMagic Quadrant(TM)で唯一、リーダーの1社と評価されたことは非常に意義深いことと考えています。Boomiは、AIエージェント、データ、アプリケーション、そしてAPIを、1つのプラットフォーム上で統合的に管理・連携・オーケストレーションできる唯一の存在です。私たちのビジョンは明確です。すべてをつなぎ、あらゆることを実現することです。

▶Gartner(R) API管理のMagic Quadrant(TM) のレポート全文はこちら(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-apim/)よりダウンロードできます。

Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for API Management（API管理のマジック・クアドラント）, シャミーン・ピライ、スティーブ・シュウェント、ジョン・サントーロ、ニコラス・カーター著, 2025年10月7日発行

Gartner(R), Magic Quadrant(TM) for Integration Platform as a Service, Andrew Humphreys et al., 19 May 2025

GARTNERは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、MAGIC QUADRANTは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。All rights reserved.

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

◼︎ Boomi関連情報

・Boomi Enterprise Platformについて(https://boomi.com/ja/platform/)

・Boomi API管理について(https://boomi.com/ja/platform/api-management/)

・2025年ガートナーiPaaS部門のマジック・クアドラントで11回連続リーダーの1社と評価(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-ipaas/)

・Boomiが2025年Forrester WaveのiPaaS部門において、リーダーの1社としての評価を獲得(https://boomi.com/ja/content/report/forrester-wave/)

◼︎ Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で25,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1－18－18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

公式SNS：LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan)｜Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/)｜YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LP.またはその関連会社の商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。