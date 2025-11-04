＜みちゃダメ＞Gakken監修の『補講男子』キャラソンシリーズ″参考歌″Vol.2の4曲目は″英語で日記を書くこと″がテーマのダンスチューン『Diary/茶屋町義也』リリース！

株式会社アース・スター エンターテイメントDiary/茶屋町義也

株式会社Gakken（以下Gakken）監修の『補講男子』キャラクターソングシリーズ ～参考歌 Vol.2～ 第4弾の『Diary / 茶屋町義也』が11月1日(土)にリリース！

株式会社アース・スター エンターテイメントが運営するメディアミックス"着席"プロジェクト『補講男子』は、2025年11月1日(土)に『Diary / 茶屋町義也 (CV. 今井文也)』の楽曲配信を開始した。

ファッショナブルなインフルエンサーとしても活躍する英語担当の補講男子、茶屋町義也（ちゃやまち・みちや）の記念すべきキャラクターソング2曲目は、Gakken監修のもと「英語で日記を書くこと」について歌い上げるダンスチューン。ここでしか描かれない、茶屋町先生の本当の姿に注目だ。

『補講男子』とは

補講男子 キービジュアル

「EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）」ブランドのメディアミックスコンテンツ第1弾としてスタート。キャッチコピーは「絶対、好きにさせてやる」。

『補講男子』とは勉強嫌いの乙女たちに向けて、ボイスドラマと楽曲で「勉キュン」をお届けするメディアミックス“着席”プロジェクトです。

『Diary』リリース！

「補講男子」公式サイト :https://www.hokodan.com/──絶対、好きにさせてやる。『Diary』ジャケットアートワーク

＜楽曲情報＞

キャラクターソングシリーズ ～参考歌～ Vol.2

英語『Diary』

歌：茶屋町義也 from WITHPER (CV.今井文也)

作詞：金子麻友美、nana hatori

作曲：浅香太志(AiMs)、KNOTman(AiMs)

編曲：浅香太志(AiMs)、KNOTman(AiMs)、宮入俊悟

監修：Gakken

楽曲配信サイトはこちら！ :https://nex-tone.link/A00204783

Music Video

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-jEX00bkmTo ]

（URL）https://youtu.be/-jEX00bkmTo

リリース記念コメント&オリジナルグッズ公開！

『Diary』リリースを記念し、お祝いコメントが到着！

■キャスト：今井文也

茶屋町義也役 今井文也さん コメント

■監修：Gakken 中学学参編集部

Gakken中学学参編集部 コメント

■グッズ販売、決定！

また、『Diary』リリースを記念したオリジナルグッズ販売も決定！

楽曲オリジナルイラストを使用したクリアファイル！裏面デザインは後日公開します。

11月30日までのご予約で確実にご購入いただけます！ぜひGETしてくださいね。

Diaryオリジナルグッズ 制作が決定！購入はこちら :https://store.bitfan.id/hokou-iinkai/items/23532

茶屋町先生の本音が隠された『Diary』、ぜひたくさんお聴きください♪

感想ハッシュタグは #みちゃダメ(https://x.com/intent/post?text=%23%E3%81%BF%E3%81%A1%E3%82%83%E3%83%80%E3%83%A1) にてお寄せください。

5カ月連続リリースの『参考歌』Vol.2『Knight of WATER』、『π！』、『ZONE』に続いて、4曲目は英語『Diary』。最後の１曲もご期待ください！

茶屋町義也『参考歌』Vol.1 Information

SVO / 茶屋町義也

茶屋町義也が英語特有の語順を表す「文型」についてさわやかに歌唱するエモーショナルソング。

作詞：金子麻友美

作曲：大沢圭一・金子麻友美

編曲：大沢圭一

楽曲配信はこちら :https://nex-tone.link/A00166092Music Videoはこちら :https://youtu.be/RKyrXwk6R1M?si=oJgiEa7Yxw2BUiEJ

『参考歌』Vol.2 Information

Knight of WATER / 堂満智

理科担当の補講男子・堂満智が「水の状態変化」について本格的に熱唱するパラパラソング。

作詞：金子麻友美

作曲：真下正樹

編曲：久下真音

Knight of WATER/堂満智楽曲配信はこちら :https://nex-tone.link/A00198070Music Videoはこちら :https://youtu.be/nQK91jSzsDI

π！/柏谷信π！ / 柏谷信

数学担当の補講男子・柏谷信が「円周率」について本格的に熱唱するパーティーソング！

作詞：金子麻友美

作曲・編曲：大沢圭一

ブラスアレンジ：大沢圭一、立山秋航

楽曲配信はこちら :https://nex-tone.link/A00199868Music Videoはこちら :https://youtu.be/08oWCL4J7JM

ZONE / 藤代晴仁

国語担当の補講男子・藤代晴仁が「百人一首(競技かるた)」について熱唱する本格ジャズ！

作詞：金子麻友美

作曲・編曲：立山秋航

ZONE/藤代晴仁楽曲配信はこちら :https://nex-tone.link/A00202115Music Videoはこちら :https://youtu.be/osFJ-wGWS7A

「補講男子」最新情報

【必見】注目の3rdドラマCD主題歌『Q』

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_luYrt5ju2A ]

『Q』展開詳細はこちら :https://www.hokodan.com/news/post-39/%20%E2%80%8E

続報は全て、随時「補講男子」公式Xより発表いたします。

『参考歌』5カ月連続リリースなど、今後もさらに拡大し続ける注目のプロジェクト「補講男子」。

これからの新展開にぜひご注目ください！

「補講男子」公式サイト :https://www.hokodan.com/「補講男子」公式X :https://x.com/hoko_dan「補講男子」公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@hokodan_channel「補講男子」公式TikTok :https://www.tiktok.com/@hoko_dan「補講男子」楽曲配信 :https://fanlink.tv/HOKOUDANSHI公式ファンクラブ「補講委員会」 :https://hokou-iinkai.com/

推奨ハッシュタグ #補講男子(https://x.com/search?q=%23%E8%A3%9C%E8%AC%9B%E7%94%B7%E5%AD%90&src=typed_query) #ほこだん(https://x.com/search?q=%23%E3%81%BB%E3%81%93%E3%81%A0%E3%82%93&src=typed_query&f=top)

アース・スター エンターテイメント公式サイト

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）

アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/

ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/

補講男子：https://www.hokodan.com/

Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com

所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya.bitfan.id/

コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/