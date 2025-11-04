累計出荷数２,０００万個以上の動物フィギュア 「アニア」 干支シリーズ 第１１弾

２０２６年“午年” 縁起の良い白いサラブレッドが立ちあがる姿で登場

「干支アニア 午（ウマ）」２０２５年１１月８日(土)発売

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）は、来年の干支をモチーフにした、動かして遊べる手のひらサイズのアクション付き動物フィギュア「干支アニア 午（ウマ）」（希望小売価格：７７０円／税込）を、２０２５年１１月８日(土)から全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、一部の書店、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等で発売します。また、本商品はアジア８の地域（日本、中国、香港、台湾、シンガポール、フィリピン、タイ、ベトナム）でも発売予定です（日本以外の地域は順次入荷）。



















干支の慣習と「アニア」の動物モチーフを活かした「干支アニア」シリーズは、干支にちなんだ「アニア」と赤い敷物（フェルトシート）と屏風がセットで、縁起の良い華やかなデザインを提案している商品です。発売以来、新年のご挨拶や、正月飾り、お年賀の贈り物などにもご活用いただける商品としてご好評いただき、今回が第１１弾になります。

２０２６年の干支である“午（馬）”は古来より世界の戦において、兵士の命と同じように大切にされてきました。兵士とともに命がけで困難な使命にも立ち向かい、“人馬(じんば)一体(いったい)”で成果を共感できる動物であることから、平和な時代でも縁起の良い勝負運や商売繁盛のシンボルとなり、世界中で愛されています。本商品は、そんな縁起のいい「馬」の中でも新年にふさわしい白いサラブレッドを採用しました。後ろ足で立ち上がる姿のポージングも可能です。また、本商品は儀式のときなどにつける華やかな鞍を付属しました。鞍は干支アニアでは初めてのペーパークラフトを採用しています。

「アニア」は、２０１３年の発売当初からシリーズ累計約２,０００万個を出荷しています（２０２４年４月時点）。「動かせ、好奇心。」をブランドテーマに掲げ、今後も様々な商品企画でラインナップを拡充することで、世界の子どもたちの好奇心を動かし、愛される定番シリーズを目指してまいります。

＜商品概要>

商品名：「干支アニア 午（ウマ）」

希望小売価格：７７０円（税込）

発売日：２０２５年１１月８日(土)

対象年齢：３歳以上

商品内容：フィギュア×１、屏風×１、敷物×１ 鞍の装飾（ペーパークラフト）×１

取扱い場所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、

一部の書店、タカラトミーの公式ショッピングサイト

「タカラトミーモール」 (takaratomymall.jp/)等

著作権表記：© ＴＯＭＹ

ホームページ：www.takaratomy.co.jp/products/ania/products/etoania/











「アニア」とは…

２０１３年から発売している手のひらサイズの動かして遊べる動物フィギュアシリーズです。「動物の特徴や種類を知りたい」という子どもの知的好奇心を刺激する“立体動物図鑑”として親子で一緒に楽しめる商品です。飾るだけでなく、“動かして遊べる動物フィギュア”をコンセプトにし、「手のひらサイズ」「特徴的な部分が動く」「こだわりの造形」といったポイントが好評を得ており、累計出荷数は国内外で２,０００万個を超えました（シリーズ合計：２０２４年４月時点）。また、「アニア」は目の不自由な子どもたちにも楽しく遊べるおもちゃ「共遊玩具」（※１）として、多くの商品で「盲導犬マーク」（※２）の認定を受けています。「日本おもちゃ大賞２０１３」では共遊玩具部門において大賞を受賞しました。

※１「共遊玩具」とは、目や耳の不自由な子もそうでない子も、障害の有無にかかわらず、楽しく遊べるように「配慮」された玩具で、一般市場に向けてつくられ販売されるものを言います。

タカラトミー共遊玩具：www.takaratomy.co.jp/products/kyouyu

※２「盲導犬マーク」は、目の不自由な子どもも楽しめるよう配慮された玩具に表示するマークです。

公式サイト： www.takaratomy.co.jp/products/ania





