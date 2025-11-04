DHCから「スヌーピー」コラボパッケージが数量限定で登場！

株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮粼緑、以下:DHC)は、「スヌーピー」をフィーチャーした洗顔料2種とリップクリームを、2025年11月6日(木)より数量限定で発売いたします。対象商品は、「DHC ブライトニング ホイップ ウォッシュ」「DHC ブラック ホイップ ウォッシュ」「DHC 薬用 リップクリーム」の全3商品で、日常を描いたかわいらしいデザインです。

世界中で愛されている人気キャラクター「スヌーピー」が登場する漫画作品「PEANUTS」は、2025年10月2日(木)にコミック誕生75周年を迎えました。その75周年を記念して、DHCでは、7月のノベルティプレゼントキャンペーン実施を皮切りにコラボレーションを開始しています。

第二弾となる今回は、泡で出る洗顔料2種と、ロングセラー商品である「DHC 薬用 リップクリーム」を特別なスヌーピーデザインでご用意しました。数量限定で無くなり次第終了しますので、ぜひこの機会にお早めにお求めください。





■デザイン特長

洗顔料2種は、お風呂タイムをイメージさせるデザインにしました。泡のふわふわした雰囲気や、スヌーピーのリラックスした表情が特長です。

リップクリームは、サリー、チャーリー・ブラウン、ルーシーそれぞれと過ごすスヌーピーが描かれたデザインです。ピンク・イエロー・ブルーの3つのパッケージでその日の気分に合わせて使えます。

■ 商品詳細

＜DHC ブライトニング ホイップ ウォッシュ [スヌーピー] バブル＞

本商品は、炭酸※1を含んだ均一でキメ細やかなもっちり濃密泡が毛穴の奥の汚れもしっかりと洗い上げ、くすみ※2の気にならない明るい素肌へ導く洗顔料です。天然由来の保湿成分プロテオグリカン※3が、肌のつっぱりを防ぎ、洗顔後もしっとり感をキープします。

※1:炭酸ガス(噴射剤) ※2:古い角質、乾燥による ※3:整肌成分





＜DHC ブラック ホイップ ウォッシュ [スヌーピー] バブル＞

本商品は、毛穴を洗浄しながらケアする大人の炭酸※1泡洗顔料です。

炭酸※1濃密泡と3種の天然洗浄成分※5が、毛穴汚れを浮かせ、泥※6と炭※7のパワーで毛穴の奥の蓄積汚れやくすみの原因となる古い角質を吸着除去。洗顔後の肌のつっぱり感を防ぎ、うるおいを守りながら毛穴が目立たないなめらかなしっとり肌へ導きます。

※5:ソープナッツエキス、ムクロジエキス、キラヤ樹皮エキス ※6:海シルト／洗浄成分 ※7:洗浄成分





※なお、DHC通販と直営店では、異なる2種類をそれぞれ1本ずつ組み合わせたセットを、8％オフの3,278円（税込）でご購入いただけます。

＜DHC 薬用 リップクリーム [スヌーピー] 3本セット フレンズ＞

売上総数 2 億本を突破※8したロングセラー商品「DHC 薬用 リップクリーム」。

オリーブバージンオイルやアロエエキスをはじめとした保湿・保護成分、甘草由来成分誘導体※9(有効成分)、ビタミンE※10を配合しました。すぐれた保湿力で乾燥を防ぎ、唇をやさしく守ります。

※8:1999 年 2 月～2024 年 12 月末日までの総販売本数（コラボ品含む）

※9:グリチルレチン酸ステアリル ※10:製品の抗酸化剤





＜DHC通販・直営店でのご購入はこちらから＞

・オンラインショップ https://www.dhc.co.jp/

・オペレータ応答ダイヤル 0120-333-906( 9:00～20:00 / 土・日・祝日 9:00～17:00)

・直営店 店舗検索 https://top.dhc.co.jp/dshop/store/shop_search.html

■「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

DHCは、ビューティとヘルスケア領域での取り組みを通じてウェルビーイング経営を目指し、お客様の健康と幸福に貢献することを使命とし、これからも安全で安心、品質にこだわった商品とサービスを提供してまいります。

DHCオンラインショップはこちらから：https://www.dhc.co.jp/