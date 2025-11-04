【阪神梅田本店】ぬくもりを感じる木工芸品を特集！暮らしを彩る職人技が大集合する「匠の手しごとフェア」

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 8階 催事場 「匠の手しごとフェア」

■11月19日(水)→24日(月・振休) 〈最終日は午後5時まで〉

■公式URL： https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/saiji/tewaza/(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/saiji/tewaza/)

今回の「匠の手しごとフェア」では、35店舗の職人たちが、ぬくもりを感じる木工芸品や毎日の暮らしを彩るアイテムを多彩にご用意いたします。つくり手の想いがこもった、上品な品々をぜひご取材ください。

■ぬくもりに満ちた木工芸品特集

手にするたびに木の温もりと香りが感じられる木工芸品は、日々の暮らしに安らぎと彩りを与えてくれます。杉・桐・榧など、厳選された木材を使用し一つひとつ丁寧に作られた作品は、木目や色合いが異なり、唯一無二の表情を見せてくれます。

秋田県「栗久」せいろ5合 20,900円〈限定数5〉石川県「木工房 大噴火」左）大仏のいす 桐アームチェア 220,000円、右）大仏のいす 桐ダイニングチェア 121,000円 ※受注生産宮崎県「熊須碁盤店」榧のキッチンセット〈無塗装〉 9,900円〈限定数10〉大阪府「西出櫛工業」さつまつげかもじ櫛4寸 14,300円〈限定数20〉山形県「つる工房 鷹山」山葡萄カゴ〈極細網代編み〉 209,000円〈現品限り〉

■洗練を重ねた老舗の作品から冬の装いに最適なアイテムまで山梨県「土屋華章」水晶2026イヤー彫刻（丙午） 99,000円（台座付き）京都府「鳥井金網工芸」蒸しあみ 17,050円〈限定数3〉北海道「アトリエどら猫」フォックスロール（M） 35,200円〈現品限り〉山形県「リネンニット工房ケンランド」リネンニットリバーシブルストール 各13,200円〈各色限定数2〉