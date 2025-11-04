農業におけるAI市場規模は年平均成長率20.2%で拡大し、世界の農業効率を変革
導入
農業における人工知能（AI）は、農業オペレーティングシステムの効率性を向上させることが期待されています。高度な農業ソリューションに対する需要の高まりは、市場の成長を後押しすると見込まれています。さらに、AIは農作物の品質を向上させる農法の不可欠な要素になりつつあります。農業分野におけるロボット工学の導入は、農家の関心を従来の慣行からAI技術を統合した高度な農業オペレーティングシステムへと移行させています。これは、 2019年から2026年の予測期間における農業におけるAI市場の牽引役となると予想されています。農業分野におけるモノのインターネット（IoT）の普及率の高さは、市場の成長を後押しすると期待されています。
世界の農業における AI 市場規模は 2024 年に 9 億 6,000 万米ドルと評価され、2025 年の 11 億 8,000 万米ドルから 2033 年には 93 億 2,000 万米ドルに達し、予測期間 （2025 ～ 2033 年） 中に 20.2% の CAGR で成長すると予測されています。
セグメント別インサイト
農業市場における人工知能は、コンポーネント、テクノロジー、アプリケーション、地域によって分割されています。
農業における人工知能市場は、コンポーネント別にソリューションとサービスに分類されます。AIソリューションとサービスを活用した自動化システム、ドローン、ロボットが、このセグメントの市場成長を促進すると予想されます。
農業における人工知能市場は、技術に基づいて、機械学習、コンピュータービジョン、予測分析の3つに分類されます。農業従事者による先進的な革新技術の導入増加に伴い、予測期間中、機械学習技術が技術セグメントにおける農業におけるAI市場を牽引すると予想されています。
農業における人工知能市場は、用途別に、精密農業、家畜監視、農業ロボット、ドローン分析などに分類されます。精密農業により、農家は従来の農法から近代化された技術へと転換し、農業活動の効率化と利便性向上を図ることができます。農業におけるロボットの活用は生産性の向上と作物の健全性監視に役立ち、精密農業アプリケーションにおけるAIの需要拡大に貢献します。
地域別インサイト
2019年から2026年の予測期間中、北米はヨーロッパと共に、世界の農業AI市場を牽引すると予想されています。これは、この地域における革新的な技術の早期導入に起因しています。世界各国政府による農業分野の近代化支援の取り組みの拡大が、この地域の市場成長を牽引すると予想されます。例えば、欧州連合（EU）の共同研究センター（JRC）は2017年9月、EU全域の作物と気象のモニタリング電子サービスを開始しました。このサービス開始の目的は、ヨーロッパ全域の気象と作物の状況をリアルタイムで確認することでした。
アジア太平洋地域は、予測期間中に世界の農業AI市場において大幅な成長が見込まれています。これは、農業従事者による農業アプリケーションへのディープラーニング、予測分析、コンピュータービジョン技術の導入増加が市場の成長をさらに牽引していることによるものです。
