TOURISEとGlobant、AI主導の観光革新を提唱する画期的なレポート「Agentic Tourism」を発表   ～観光地の未来を変える新たな指針を提示～ 

サウジアラビア・リヤド--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 旅行者の理想的な1日が自動で計画され、雨天を避けてルートを変更し、ランチタイムの混雑に備えてカフェがスタッフを増員し、混雑時には静かなギャラリーを提案する。そんな未来が現実になろうとしています。

これは、サウジジアラビア王国の観光省が新たに設立した世界的な観光プラットフォーム 「TOURISE」とGlobantが新たに発表したホワイトペーパーで紹介された「Agentic Tourism（エージェンティック・ツーリズム）」というAI駆動型の観光運営モデルの可能性です。Globantは、デジタルとAIの力で企業の成長を支援するデジタルネイティブ企業であり、Kearnyの戦略的協力のもと、このレポートを共同制作しました。

このレポートのタイトルは『Tourism’s AI Takeover: Reinventing Travel through Agentic Tourism（観光のAIの革新：エージェンティック・ツーリズムによる旅行の再構築）』で、観光体験をよりシームレスに、よりスマートに、そして感情的に響くものへと変革するための実践的な枠組みを示しています。

2024年、観光業は世界GDPの約10%に相当する10.9兆ドルを生み出し、2035年には16.5兆ドルに達すると予測されています。一方、観光分野におけるAI市場は2024年の34億ドルから、2030年には139億ドルに成長すると見込まれており、観光地は「AIを協調的に導入して進化するか、断片化と非効率、旅行者満足度の低下というリスクに直面するか」という明確な選択を迫られています。

このホワイトペーパーは、2025年11月11日から13日にリヤドで開催される初のTOURISEサミットに先駆けて公開され、官民のリーダーが、観光体験、運営、持続可能性、ウェルビーイング、経済的機会の5つの主要領域でAIを活用するためのロードマップを提供します。これにより、観光エコシステム全体において、今すぐ行動し、責任ある拡大を図りながら、人間中心の価値を維持することを目指します。

未来の観光のための協調モデル

Agentic Tourismは、人間によって管理され、共通の基準に基づいて運用される自律型AIエージェントのシステムを導入します。これらのエージェントは、待ち時間の短縮、満足度の向上、環境に配慮した予約の増加、新たな経済価値の創出など、具体的な成果をもたらすことを目的としています。

このモデルは、以下の5つのエージェント・アーキタイプで構成されています。

・体験最大化エージェント（Experience Maximizer）：リアルタイムで旅程を調整し、トラブルを回避しながらパーソナライズを強化。

・運営最適化エージェント（Operations Optimizer）：スタッフや資産、サービスのバランスを最適化し、効率化とボトルネックの解消を支援。

・再生保護エージェント（Regeneration Guardian）：環境や社会への影響を可視化し、責任ある旅行選択を促進。

・ウェルネスエージェント（Wellness Agent）：文脈データを活用し、旅行者の健康、快適さ、安全をサポート。

・機会接続エージェント（Opportunity Connector）：旅行者の関心と地域のネットワーク、イベント、協力者と結びつけ、新たな経済価値を創出。

このホワイトペーパーは、観光地、政府、運営者、プラットフォーム、地域社会が、旅行の「人間らしさ」を損なうことなく、これらの革新を導入するための戦略的な指針となります。

TOURISE理事会会長兼観光大臣、アハメド・アル・ハティーブ閣下のコメント

「Agentic Tourismは単なるモデルではなく、ムーブメントです。これをいち早く導入する者こそが、将来のセクター変革の方向性を決定づけるでしょう。」

「AIは、すべての国が既存の観光地はもちろん、新興の観光地も活性化し、誰もがアクセスできる時代を切り拓く力を与えます。TOURISEは、観光および関連セクター全体のイノベーションを加速させるため、今後も業界の専門家と連携し、セクターが直面する喫緊の課題に対応する実用的なデータと影響力の高い研究を盛り込んだ一連のホワイトペーパーを継続的に発表してまいります。」

Globant CEO兼共同創設者、Martín Migoya氏のコメント

「観光の次の時代は、人を中心にテクノロジーを編成できる観光地によって切り拓かれます。Agentic Tourismは、ホスト、旅行事業者、観光地が、それぞれのイノベーションが相互に接続された適応的で意味のある旅の体験へと変革できるよう、エンドツーエンドのデジタル体験をデジタル化するための青写真を提供します。」

ホワイトペーパーの全文はTOURISE.comからダウンロード可能で、TOURISEサミットへの招待状もリクエストできます。

【TOURISEについて】

TOURISEは、グローバル観光の新たな地平を切り拓く世界有数のプラットフォームです。

サウジアラビア観光省の支援のもと、初のTOURISEサミットが2025年11月11日～13日にリヤドで開催されます。同サミットでは、政府、企業、投資家、学術界のビジョナリーたちが集い、業界を刷新する革新的な取り組みと変革的なを推進し、持続可能で公平かつ未来志向の観光セクターを構築します。

TOURISEは、物理的には限定的ながら、デジタルでは包括的な参加を実現し、グローバルな視点を持つビジョナリーたちに焦点を当てたアクセスを提供します。サミット後もTOURISEは年間を通じて大胆なアイデアを現実のソリューションへと昇華させるプラットフォームとして展開されます。

ここが、観光の未来50年が形づくられる場所です。共に進んでいきましょう。

詳細は www.TOURISE.com をご覧ください。

【Globantについて】

Globantは、企業がデジタルとAIを活用した未来で成長するための支援を行っています。業界特化型のソリューションにより、テクノロジーと創造性を融合させ、企業変革を加速し、顧客が愛する体験を設計します。

デジタル再構築、サブスクリプション型AIポッド、そしてGlobant Enterprise AIプラットフォームを通じて、課題を測定可能なビジネス成果に変え、約束されたコスト削減を実際のインパクトへと変換します。

・従業員は3万人以上、世界5大陸の35カ国以上に展開し、Google、Electronic Arts、Santanderなどの企業と協業しています。

・IDC MarketScapeレポートにより、AIサービス部門の世界的リーダー（2023年）、メディアコンサルテーション、統合、ビジネスオペレーションクラウドサービスプロバイダー部門の世界的リーダー（2024年）に選出されています。

・Brand Financeによると、2024年に最も成長したITブランドであり、世界で5番目に強力なITブランドです。

・ハーバード大学、MIT、スタンフォード大学でビジネスケーススタディとして取り上げられています。

・Green Software Foundation（GSF）およびCybersecurity Tech Accordのアクティブメンバーです。

・OpenAI、NVIDIA、AWS、Unityのグローバルパートナーとして、世界クラスの技術を結集して業界横断的なイノベーションを加速しています。

詳細は www.globant.com をご覧ください。プレスニュースや最新情報の優先受信登録も可能です。

