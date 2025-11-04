【2025年11月1日 スタート】Youtube登録者数2.9万人の株式会社Gハウス 急成長を遂げる会社の″裏側″に迫る新たなチャンネル「Gハウスのリアルな日常」を開設！

株式会社Gハウス

Youtube「Gハウスのルームツアーチャンネル」の登録者数が2.9万人を超える株式会社Gハウス（所在地：大阪府大阪市旭区、代表取締役社長：趙 晃啓）は、2025年11月1日(土)に新たなチャンネルとなる「Gハウスのリアルな日常」を開設いたします。本チャンネルでは、社員や現場の“リアル”に焦点を当て、弊社の理念である「人生を変える家」の実現に向かって成長する会社の裏側に迫ります。

《新チャンネル「Gハウスのリアルな日常」》

https://www.youtube.com/@Ghouse-real-channel

《株式会社Gハウス 公式HP》

https://g-house.osaka.jp/(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=YouTube_real251101)

Gハウスについて

株式会社Gハウスは、大阪・奈良を拠点に高性能の新築戸建住宅を中心とした住まいづくりを展開する工務店です。「人生を変える家。」をスローガンに、高断熱高機密といった機能性とデザイン性を両立させた提案と、誠実なサポートを通じて理想の住まいを提案しています。変化の激しい注文住宅市場において、過去5年間で売上は43億円増、年間950組の来場を記録し関西エリアで売上成長率No.1を達成しました。

《Gハウスのルームツアーチャンネル》

https://www.youtube.com/@Ghouse-osaka/videos

弊社のYouTube「Gハウスのルームツアーチャンネル」はチャンネル登録者数2.94万人。家事ラクを実現する間取りや高気密高断熱の住宅性能に関する詳しい解説など、実際の暮らしにおける魅力を中心にお伝えし、幅広い視聴者から支持をいただいています。

新チャンネル開設の背景

Gハウスでは「人生を変える家」をスローガンに掲げ、住宅を通じて人々の暮らしを豊かにすることを使命としてきました。これまで公式YouTubeチャンネルでは、モデルハウス紹介や住宅性能の解説を中心に、Gハウスの性能や家づくりの強みを発信。ただ、性能やデザインだけでは語りきれない“Gハウスの本当の価値”があると感じていました。それは、現場の最前線でお客様に寄り添う社員一人ひとりの情熱や、挑戦を後押しする社風、そして常に誠実に住まいづくりと向き合う姿勢です。

そんな“会社のリアル”を映し出すために立ち上げたのが、新チャンネル「Gハウスのリアルな日常」です。本チャンネルでは、会社の裏側や日常風景、社長の想い、社員たちのリアルな会話や仕事の様子をありのままに届けます。お客様にとっては安心と信頼を、求職者にとっては職場の空気感や働く人の魅力を感じてもらえる内容に。このチャンネルを通じて、Gハウスという会社や理念をより深く理解してもらい、お客様だけでなく、未来の仲間を含めた全ての人が共感できる「自由で豊かな暮らしを支える企業」を目指しています。単なるPRではなく、“企業のブランド発信”の新たな挑戦です。

初回配信「代表インタビュー」

《初回配信 代表インタビュー》

https://www.youtube.com/watch?v=ixq_HOpoFnI&t=131s(https://www.youtube.com/watch?v=ixq_HOpoFnI&t=131s)

初回配信は、代表取締役社長・趙晃啓への特別インタビュー。先々代の創業の原点から、過去5年間で全国トップクラスの成長を遂げた軌跡を語ります。事業を拡大する中でも変わらない“お客様第一”の姿勢、そして今後の住宅業界への展望など、Gハウスというブランドを動かすエネルギーの源に迫る内容となっております。理念やビジョンを自らの言葉で伝えることで、視聴者に共感と信頼を生み出すGハウスの新しい発信の第一歩となります。ぜひご覧ください!

株式会社Gハウスについて

株式会社Gハウスは、大阪・奈良を拠点に新築戸建住宅を中心とした住まいづくりを展開。高い性能とデザイン性を両立させた提案と安心のサポートを通じて、理想の住まいの実現をサポートしています。YouTubeルームツアーチャンネルでは、最新の施工事例や暮らしの工夫を紹介し、多くの視聴者から支持を得ています。

あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを。

性別や国籍、職業、年収などにかかわらず、あらゆる人が安心・快適に過ごせる居場所を持つこと。時間やお金といった制約から解放され、人生をより自由に輝かせられること。そんな暮らしの豊かさを。その先にある社会の発展を。

次の世代に受けつないでいくために。

