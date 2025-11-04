聴覚障害者用屋内信号装置ベルマンビジットシステム「ブリッジトランシーバー（BE1521）」新発売　-株式会社デフデバイス

概要

株式会社デフデバイス商品イメージ

Bellman & Symfon から、ベルマンビジットシステムの新シリーズとして「ベルマンビジット ブリッジトランシーバー（BE1521）」が登場します。本機はこれまでの発信器→受信器の通知に加え、スマートフォン／タブレット／スマートウォッチと連携して通知の受け取りや管理を可能にします。さらに、スマートフォン側の着信・メッセージ等の通知を“既存のベルマンビジット受信器”でお知らせできるため、システム全体が双方向に進化します。

ベルマンビジットシステムとは

チャイム・電話・火災警報器・ベビーセンサーなど、暮らしの“出来事”を光・音・振動でわかりやすく伝える家庭向け通知システムです。用途別の発信器（知らせたい出来事を検知）と、受信器（光・音・振動で通知）を組み合わせ、環境やニーズに合わせて拡張できます。聞こえにくさがあっても、家の中での「気づき」を取りこぼしにくくするのが目的です。

システム構成（イメージ）

玄関チャイム等の発信器が動作 ブリッジトランシーバー（BE1521）が受信／起動 ベルマンビジット受信器へ通知（音・フラッシュ・振動 等） Bluetooth経由でスマートデバイスにも通知表示

（双方向：スマホの通知→ベルマンビジット受信器でもお知らせ）

主な特長

双方向に対応：スマホの着信・メッセージ等の通知を、従来のベルマンビジット受信機（フラッシュ／振動等）でお知らせ可能。

スマホでも、従来の受信機でも：既存のビジット通知とスマホ通知を“融合”した新しい通知スタイル。既存受信機の代替ではなく補完として併用。

Bluetooth接続で導入が容易：Wi-Fiや携帯回線を使わないため、ルーター設定や通信費の心配がなく導入しやすい。

広い通信レンジと信頼性：見通しで約数百メートル級のレンジを確保（実使用環境で変動）。

マルチデバイス対応：iOS／Androidのスマートフォン、タブレット、スマートウォッチに対応。

具体的な利用シーン

来客・宅配の気づき：ドアベルや開閉センサーの通知を、スマホと受信機の両方で見逃しにくく。

家族の見守り：ベビーモニターやマットセンサと組み合わせ、動きや離床を素早く把握。

緊急通知：火災警報器などの重要通知をスマートデバイスにも届ける。

アプリ「Bellman Assistant」について

ブリッジトランシーバーの設定・運用には公式アプリ**「Bellman Assistant」**を使用します（すでにダウンロード可能）。

主な機能：通知のオン／オフ、通知履歴の確認、ペアリングガイド、基本操作に限定できるセーフモード等。

製品情報

Bellman Assistant

製品名：ベルマンビジット ブリッジトランシーバー

型式：BE1521

カテゴリー：受発信器

システム名：ベルマンビジットシステム

メーカー：Bellman & Symfon

価格：60,500円（税込） ※当面は消費税課税商品

アプリ：Bellman Assistant（使用・設定用。すでにダウンロード可能）

輸入販売元・お問い合わせ

株式会社デフデバイス（Deaf Device Co., Ltd.）

〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東二丁目13番29号

TEL：0795-42-7500 FAX：050-6860-5285

E-mail：info@deafdevice.com URL：https://deafdevice.com/

仕様・外観・記載内容は予告なく変更となる場合があります。価格は税込表記です。