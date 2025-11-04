【共催ウェビナー】＜マーケティングの分断を防ぐ＞　集客とナーチャリングの一本化　何を作って、何を届けるか？

株式会社オロパス

SEOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2025年11月12日（水）に「＜マーケティングの分断を防ぐ＞ 集客とナーチャリングの一本化 何を作って、何を届けるか？」をテーマに掲げた共催ウェビナーに登壇いたします。

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=12265&organizationId=2280

一貫型のマーケティング戦略を。

せっかくこだわって作成したコンテンツを発信しても顧客に届かない。

メールを送っても反応が得られない。

そして、せっかく獲得したリードが関係構築の前に離脱してしまう…。

最近はマーケティング活動の中で、こうした課題が増えています。

今回のウェビナーでは、

オロパスが二次利用を目的とした「SEOコンテンツ設計」と「集客戦略」を、

クラウドサーカスさまが、「集客後の最適なタイミングでリードとの関係を深める仕組みづくり」を、

それぞれの領域で解説いたします。

集客からCVにつながるまでを分断させず、一貫して成果につなげるマーケティング戦略を学びたい方にぜひ視聴していただきたい内容となっています。

こんな方におすすめ

・コンテンツを発信しても、「顧客に届かない」と感じている方

・集客から商談化までが分断され、リードを活かしきれていない方

・SEOとナーチャリングを一体化させて、成果を出す仕組みを知りたい方

・顧客とのコミュニケーションを最適化させたい方

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/79_1_7802f37ad70407eeabd23af84aea49ce.jpg?v=202511040957 ]

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、効果的なSEO対策が行えるオールインワンのSEOツールです。

キーワード選定から競合分析、コンテンツ構成の作成まで、日々のSEO業務に必要なプロセスをこれ一つで完結できます。

AIOverviewsに自社が引用されているかなど、次世代のSEO対策に必要な分析も行ってくれるため、始めたての方からコンサルの方まで使いやすい設計で、誰でも一定の成果を再現できるツールとなっています。



4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

