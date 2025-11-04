EARTHBRAIN、ベントレー・システムズと新たな戦略的パートナーシップを締結

株式会社EARTHBRAIN

株式会社EARTHBRAIN（代表取締役社長：小野寺 昭則、以下、EARTHBRAIN）は、このたび建設・インフラ業界向けソフトウェア開発を手掛けるBentley Systems Inc（本社：米国ペンシルバニア州エクストン、最高経営責任者（CEO）：Nicholas Cumins、以下、ベントレー・システムズ）と、新たな戦略的パートナーシップを構築しました。本提携により、建設現場におけるデジタル化と生産性向上をさらに推進してまいります。

■背景

Cesium社（現・ベントレー・システムズ）は、2019年より、当時のコマツ（現・EARTHBRAIN ）と協働し「Smart Construction(R)」の3D空間情報基盤を共に構築する戦略的パートナーとして、Cesiumのオープンプラットフォームは地理空間データの統合・配信・可視化技術を通じて建設DXを支えてきました。



2024年にベントレー・システムズがCesium社を買収したことを機に、3社による新たな連携体制が発足しました。これまで以上に強固な技術基盤と国際的なネットワークを活かし、建設業界の持続可能なデジタル変革を加速させてまいります。

■今後の展開

EARTHBRAINが開発・提供する「Smart Construction(R)」製品群は、ベントレー・システムズのオープンな、ＡＩ搭載したデジタルツイン技術を取り込むことでさらなる進化を遂げます。ベントレー・システムズのiTwinテクノロジーを利用することにより現場がより細かくより正確にSmart Construction(R)のデジタルツインに反映されるようになります。

設計・施工・運用・維持管理といった施工プロセス全体を一気通貫でデジタル連携させ、現場とクラウドをつなぐ新たなデジタル体験を創出し、安全性・生産性・環境適応性を高めながら、スマートでクリーンな建設現場の実現を目指してまいります。

■各社コメント

EARTHBRAIN（代表取締役社長 小野寺 昭則）

「今回の戦略的パートナーシップは、日本から世界へと広がる建設業界のデジタル変革をさらに加速させる大きな節目となります。グローバルな技術と知見を融合させ、地域や国を越えて価値を共創することで、より安全で持続可能な社会インフラの実現に貢献してまいります。」

Bentley Systems Inc(COO: James Lee)

「EARTHBRAINとのパートナーシップは、ベントレーが掲げる“オープンで統合されたインフラソリューション”というビジョンの実現に向けた重要な一歩です。EARTHBRAINがリードするSmart Construction(R)と、当社のインフラエンジニアリング技術を融合することで、より接続性が高く、効率的で持続可能なインテリジェント建設の新時代を迎えるようになります。」

※ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合があります。

株式会社EARTHBRAIN 会社概要

株式会社EARTHBRAINは、建設現場のデジタルトランスフォーメーションを実現する「Smart Construction(R)」を提供し、建設業界の安全性、生産性、環境性の飛躍的な向上を実現することをめざしており、コマツ（株式会社小松製作所）、NTTドコモビジネス株式会社、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社、株式会社野村総合研究所の4社が出資しています。