早稲田大学 英語Podcast番組「Rigorous Research, Real Impact」 第2シーズン エピソード4 配信開始

“Market Makers: The Politics of Market Design”

早稲田大学（東京都新宿区、総長：田中愛治）は、英語Podcast番組「Rigorous Research, Real Impact」の新エピソード「Market Makers: The Politics of Market Design」を2025年11月4日に配信を開始しました。スマートフォン専用アプリやインターネット、Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music、YouTubeの各プラットフォームを通じて、「無料」で聞くことが出来ます。



エピソード 4: “Market Makers: The Politics of Market Design”





エピソード4は、政治経済学術院 のセドン ジャック 准教授をゲストに迎え、MCを務める経済学研究科博士後期課程学生のファビアン氏とともに、「グローバル経済の隠れた構造」について探ります。セドン准教授は、ロンドン金属取引所を題材とした自身の研究をもとに、国際市場が経済的要因だけではなく、政治的な力関係や制度設計によって形づけられていることを明らかにします。

また、資本市場弁護士から研究者へと転身したセドン准教授のキャリアの歩みや、日本での仕事の経験、そして政治経済学術院の英語学位プログラムが国際政治経済を学ぶ上で特に魅力的である理由についても語ります。

“Waseda University Podcasts: Rigorous Research, Real Impact”

第2シーズンについて

早稲田大学の英語のPodcast番組、「Waseda University Podcasts: Rigorous Research, Real Impact」の第2シーズンは、全8回の15分ほどのエピソードでお送りします。優れた研究者をゲストとして招き、最近取り組んでいる研究内容、日本にある早稲田大学での研究者・教員としての活動、そして、早稲田の英語学位プログラムの魅力について語り、紹介していきます。日本の社会言語学的コンテキストにおける「トランスランゲージ」の概念、ゲームデザイナーのレジェンド小島秀夫氏、複合的な平和構築など、幅広いテーマを取扱います。日本の大学への進学を検討しているリスナー、大学院でのさらなる学びを考えている現役学生、そして学際的アプローチを重視する大学で働くことを検討している研究者などにとって最適な番組です。





エピソード配信スケジュール（予定）

エピソードは2週間ごとに1本ずつ配信します。

※予定は変更となる場合があります。

■エピソード5（配信日: 2025年11月18日）：

香川 めぐみ 准教授 (社会科学総合学術院)

“Hybrid Peacebuilding: Local Voices in Conflict Resolution”

■エピソード6（配信日: 2025年12月2日）：

ピタルク パウ 准教授 (文学学術院)-

“Authors, Abnormality, and Identity in Modern Japan”

■エピソード7（配信日: 2025年12月16日）：

コアド アレックス 教授 (商学学術院)-

“University vs. Corporate Startups: A Tale of Two Entrepreneurial Paths”



早稲田大学について

早稲田大学では現在6学部と15研究科で英語学位プログラムを提供しています。日本学生支援機構（JASSO）の2024年の報告では早稲田大学は日本国内で最も多くの留学生を毎年受け入れていることが報告されています（※1）。さらに、QS世界大学ランキング（分野別）2024では、早稲田大学は人文・芸術系（総合順位65位）および社会科学・経営系（総合順位99位）の広い分野で世界トップ100にランクインしています（※2）。

（※1）https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2025/04/data2024z.pdf

（※2）https://www.waseda.jp/top/en/news/83700