岡本肇作品展『七福神道中旅 ～歌川広重「東海道五拾三次」へのオマージュ』@まるひろ川越店3階。11/6～11/18まで。原画、版画を展示販売。七福神ご一行様が日本中に笑顔と温もりを届ける旅が始まる。

1.　起点日本橋　朝之景



11.　箱根　湖水図

12.　三島　朝霧

16.　蒲原　夜の雪

2025年NHK大河ドラマ『べらぼう』の放送により、


日本の伝統文化である浮世絵や江戸の美意識に、


あらためて光が当たる昨今


岡本肇氏　渾身の最新作が完成しました！



それが


歌川広重へのオマージュとして描き下ろした


『東海道五十三次』シリーズです。



今展では


『七福神道中旅 ―


歌川広重「東海道五拾三次之内」へのオマージュ』　


と題して作品展を開催します。



作品の中で旅をするのは


全て七福神ご一行様★



　日本中、そして世界に


笑顔とぬくもりと溢れんばかりの福を届けるわくわくする旅が始まります。



55枚の初描き下ろしの原画は圧巻！


既に売約になっている作品も出ております。


ご了承くださいませ。



また、


広重の原画とほぼ同サイズのジクレーも制作。


55枚集めるのも楽しい趣味になりそう！



パワースポットのような岡本先生の作品で


人生最高にHappyに！



是非お近くの作品展にお越しくださいませ。


七福神のあたたかい福がいっぱい！　ご利益があるかもしれません。



【お買い上げ特典】

会期中、東海道五拾三次の原画をお買い上げいただいたお客様にのみ、裏板に岡本肇先生が直筆のサインをお入れいたします（後日納品）　※その他の縁起物等の原画、版画のお買い上げのお客様にはサインはございませんのご了承くださいませ



七福神道中旅　巡回スケジュール　

2025年

■9月3日（水）→　9月16日（火）まで


新宿高島屋　10F　インテリアアートギャラリー　03-5361-1452


■9月19日（金）→　9月30日（火）まで


浜松遠鉄　特集


■10月22日（水）→10月27日（月）まで


名古屋栄三越 3階 特設会場　


■11月５日（水）→　11月18日（火）まで


横浜高島屋　7F　インテリアアートギャラリー　045-312-9014


■11月6日（木）→　11月18日（火）まで


川越丸広　3F　グラフィックステーション　　049-223-5051


■11月21日（金）→　12月11日（木）まで


長崎浜屋　6F　アートステーション　095-823-2382


■１1月２6日（水）→　１2月9日（火）まで


新潟伊勢丹　５F　アートステーション　025-256-8558


■１２月４日（木）→ １2月１７日（水）まで


福屋広島　７F　アートステーション　　082-246-6714


■１２月17日（水）→2026年　１月6日（火）まで


日本橋高島屋　本館５階　インテリアアートギャラリー　03-6262-3173


■１２月17日（水）→　2026年１月6日（火）まで


鶴屋百貨店　本館５階　グラフィックステーション 　096-327-3924


■12月25日（木）→　 2026年１月14日（水）まで


水戸京成百貨店　　6階　アート＆フレーム　　029-303-8880


■１２月20日（土）→ 2026年１月12日（月）まで


池袋ロフト　9階　グラフィックス　　　03-5992-8539


■12月24日（水）→ 2026年 1月20日（火）まで


日本橋三越　6階　アートフレーム＆ソリューションズ　03-3279-1503


■12月24日（水）→ 2026年 1月13日（火）まで


浦和伊勢丹　　6階　アート＆フレーム　 048-833-8130


■12月26日（水）→ 2026年 １月20日（火）まで


高崎高島屋　５F　インテリアアートギャラリー　0273-30-3973


2026年

■1月7日（水）→ 1月20日（火）まで


町田小田急　4F　インテリアアート売り場(グラフィックステーション)　042-727-2101


■1月13日（火）→ 1月27日（火）まで


鹿児島山形屋　１号館５階　アートステーション　099-227-6671


■1月１４日（水）→ 1月27日（火）まで


米子高島屋　　本館４階　インテリアアートギャラリー　0859-31-8341


■１月22日（木）→ ２月４日（水）まで


池袋東武　　６階1番地　サロン・ド・デコール　03-5950-3520


■３月４日（水）→ ３月17日（火）まで


岡山高島屋　6階　インテリアアートギャラリー　086-222-0100


■３月６日（金）→ ３月11日（水）まで


京急上大岡　催事場　045-848-7319




岡本肇　Profile


1942年


大阪に生まれる。空間プロデューサーとして活躍。


1986年


中国・吉林省との文化交流で、篆刻（てんこく）や書を学ぶ。


1991年


(有)和味文化研究所を設立し、新鮮な和風感覚での生活道具や生活雑貨を商品企画。


1998年


猫のキャラクター「Kabamaru」をデビューさせる。


2007年


Kabamaruたちの猫の気ままな生き方を描いたエッセイ『猫だより 笑ったぶんだけ楽しくなれる』（小学館）を出版。カレンダーをはじめ、Kabamaruキャラクター商品が人気を博す。
水墨書画作品展を全国各地で開催。和テイストの商品企画や様々な創作活動を展開中。



水墨書画教室「墨童の会」主宰。





■取材等の問合せ先■


主催：株式会社ｱｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼ゛ｬﾊﾟﾝ


〒177-8503


東京都練馬区谷原2-1-26


TEL:03-5923-1362（土日祝休）



Instagram(https://www.instagram.com/apj_exhibitions/)：@apj_exhibitions


展示会情報(https://apj-exhibition.blogspot.com/2023/12/blog-post.html)： (apj-exhibition.blogspot.com)




