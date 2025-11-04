南アルプス市（山梨県）中部横断自動車道南アルプスＩＣ周辺更なる開発へ

南アルプス市役所

南アルプス市（山梨県）では、中部横断自動車道南アルプスＩＣ周辺開発を進めております。本年４月には、「コストコホールセール南アルプス倉庫店」が開業し、連日多くの方で賑わっております。昨年６月に開業した「ｆｕｍｏｔｔｏ（フモット）南アルプス」地域交流エリアも、毎月十日市やナイトマーケットなどのイベントにより賑わいが生まれております。

そのような中、市では令和５年に策定した「南アルプスＩＣ周辺高度活用推進計画」のもと、南アルプス ＩＣ周辺の更なる開発を進めております。

事業用地となる「中央エリア３．３ｈａ」については、「ここにしかない価値をデザインする 未来につなぐ玄関口」をコンセプトとし、先に開業している「ｆｕｍｏｔｔｏ南アルプス」と合わせて、一体的な土地利用を図っていく予定です。

本事業用地の活用により、「集客・交流・体験・滞在」の要素を柱に、この地域の 活性化を図れる事業者さまを募集します。民間活力を生かした独創的なご提案をいただけるまちづくりパートナーとともに、更なるまちの発展を目指してまいります。

募集案内

市ＨＰ：https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/19931.html (https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/19931.html)

南アルプスＩＣ周辺高度活用推進計画

市ＨＰ：https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/14903.html

●公募の予定

