【岡山大学】出雲駅伝に岡山大学陸上競技部の赤澤京弥さんと木戸颯さんが2年連続出場！

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 11月 4日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の陸上競技部は、2025年10月13日に島根県出雲市で開催された「第37回出雲全日本大学選抜駅伝競走」に中国四国学連選抜として赤澤京弥さん（工学部4年）と木戸颯さん（工学部3年）が出場しました！



同大会は、出雲大社をスタート地点として出雲ドームまでの6区間、計45.1kmを22チームが駆け抜ける学生3大駅伝の初戦です。昨年の初出場に続く岡山大学としての連続出場は叶いませんでしたが、赤澤さんと木戸さんは、個人として2年連続の出場を果たしました。当日は部員も応援に駆けつけ、エース区間とも呼ばれる3区を走った赤澤さんは区間13位、5区の木戸さんは区間12位という成績を収めました。



大会後、赤澤さんは「昨年、3区を走れなかった悔しさをバネに、この1年間練習に取り組んできました。3区を走る機会をいただき、大変感謝しています。沿道からの絶え間ない声援に励まされ、自分の力を精一杯発揮することができました。この結果に満足することなく、次の全日本大学駅伝では、さらに良い結果を残せるよう努めます」と話し、木戸さんは「絶え間ない応援のおかげで最後まで精一杯走り切ることができました。結果に一喜一憂せず、次に向かってまた練習を積んでいきます。今回、学連選抜で学んだことをチームに持ち帰り、11月末の中四国駅伝で優勝を目指します」と意気込みました。



赤澤さんは11月2日に開催された「第57回全日本大学駅伝対校選手権大会」の日本学連選抜チームにも選出されています！

＜参考：中国四国学連選抜チーム＞

総合18位相当 2時間21分00秒

5区を走る木戸さん

赤澤さん（前列中央）と応援に駆けつけた部員

中国四国学連選抜での集合写真

◆参 考

・岡山大学陸上競技部

https://www.okautf.com/

◆参考情報1

・【岡山大学】岡山大学陸上競技部が「第5回（令和6年度）スポーツ振興奨励賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003166.000072793.html

・【岡山大学】今年大活躍の岡山大学陸上競技部が那須保友学長と理事を表敬訪問

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002793.000072793.html

・【岡山大学】夢の出雲駅伝はいかに…？岡山大学陸上競技部が出雲路に初登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002637.000072793.html

・【岡山大学】出雲駅伝へいざ出陣！ 岡山大学陸上競技部が決起集会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002563.000072793.html

・【岡山大学】快進撃が止まらない！岡山大学陸上競技部が全日本大学駅伝に出場決定！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002545.000072793.html

・【岡山大学】陸上競技部が中四国学生駅伝で35年ぶりの2位！ チームとして初の出雲駅伝出場へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001851.000072793.html

・【岡山大学】陸上競技部が中四国学生駅伝で4位入賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000416.000072793.html

◆参考情報2

・【岡山大学】岡山大学陸上競技部の石本龍一朗さん「岡山大学学生スポーツ賞（国際スポーツ賞）」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003402.000072793.html

・【岡山大学】世界の舞台へ！岡山大学陸上競技部の石本龍一朗さんが2025年東京デフリンピック日本代表に内定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003122.000072793.html

・【岡山大学】夢はデフリンピックで金メダル！岡山大学陸上競技部の石本さんがデフ日本選手権で優勝

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002788.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学務部 学生支援課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7179

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/topix/topix_id781.html



＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html