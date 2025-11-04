シリーズ初出演の石原さとみさん、家族の健康対策に悩むなか天海祐希さんが“体の中”から対策する「キリン おいしい免疫ケア」をお届け　新TVCM「冬の家族の健康対策」篇2025年11月4日より全国放映開始

キリンビバレッジ株式会社

キリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘）は、「キリン おいしい免疫ケア」の新TVCM「『キリン おいしい免疫ケア』冬の家族の健康対策」篇を11月4日（火）より全国で放映を開始します。



新TVCM「冬の家族の健康対策」篇ストーリー

※本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦（妊娠を計画している者を含む。）及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。

舞台は冬の公園、「キリン おいしい免疫ケア」シリーズ初出演の石原さんが母親役として登場します。石原さんが子どもたちのマフラーを巻きながら、「冬の健康対策ってどうしたらいいんですか？」と切実に訴えかける様子からCMがスタートします。暖かい格好をして遊びに行く子どもたちを見送りながら、「家族みんな気をつけているのに、ある日気づいたらパタパターって」と、脳内シーンで石原さんにもたれかかってくる人型模型を慌てて受け止めながら「健康は、難問だ。」と困り果てた表情を見せます。

そこに「そんなさとみちゃんに、おいしい免疫ケア！」と、商品を持った天海さんが隣に登場します。「体の中から対策しないと！」という言葉に対して、石原さんは「体の中？」と疑問を抱きます。そのまま天海さんによる説明が始まり、健康な人の免疫機能の維持をサポートするメカニズムについてアニメーションで解説し、「健康のために働きます！」と伝えます。天海さんの熱心な説明を受けた石原さんは納得した表情を見せ、思わず「すごい！」と感激し、天海さんが「冬も！健康を守る発明品、おいしい免疫ケア」と力強く締めくくります。（※生活習慣は規則正しく、バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠が基本です。）

天海さんと石原さんのやりとりを通じて、冬の厳しさを家族で乗り切るために、体の中から対策する“免疫ケア”の重要性を伝えるCMに仕上がっています。

新TVCM情報

タイトル・尺数：キリン おいしい免疫ケア「冬の家族の健康対策」篇（30秒）

放送開始日：2025年11月4日（火）

放送エリア：全国

YouTube：https://youtu.be/guaPe-UsmGg

天海祐希さん、石原さとみさんインタビュー

Q. 本日の撮影はいかがでしたか？

天海さん：

楽しかったです。すごく久しぶりにさとみちゃんと会って、すっかり素敵な女優さんになられて。

石原さん：

20年ぶりですね！天海さんは何年経ってもお変わりないです。タイムスリップかと思うくらい、すごいです。

あとはCMの内容があるあるすぎました。公園の設定というところもそうですが、共感できるポイントが多く、役にも気持ちがこもりました。

天海さん：

この「キリン おいしい免疫ケア」の広告に出演させていただいて、非常に勉強になることが多くて。日常にも取り入れて毎日飲んでいるのですが、心強いですよね。「飲んでいれば大丈夫！」と言いきれることはないのですが、心強い味方がいるって思える。しかもおいしい。撮影中も2人で飲みながら「おいしいね」なんて言って飲んでいました。楽しく撮影させていただきました。

Q. CM内では家族で公園にいるシーンが映し出されますが、石原さんは普段お子様とどのようなところに遊びに行きますか？

石原さん：

公園に行きます。今年の夏は暑すぎて、少し外に出るのが辛かったのですが、水遊びできる公園が最近多くて、そこで私もずぶ濡れになりながら一緒に水遊びしたりして。

子どもが最近マンホールも好きで、なぞったりするんですよ。その手で（目をこするのは）「やめてー！」と思いながらも、「ウェットティッシュで拭こうか」と言うのですが、それが間に合わない時もあります。

Q. 今回のCMは「冬の健康管理」がテーマです。今年の冬『これだけは意識したい』と決めている健康対策はありますか？

天海さん：

基本的には外から帰ったら手洗い・うがい。これはもうマストです。それにプラスして睡眠をたっぷりとったり、朝から「キリン おいしい免疫ケア」は欠かさず続けていきたいと思っています。

Q. 女優として活躍し続けるお二人ですが、「キリン おいしい免疫ケア」のCMに長年出演されている天海さんから、石原さんに伝えたいこだわりを教えてください。

石原さん：

ずーっと、見た目やスタイルが変わらないじゃないですか。ジムは週にどのくらい通っているんですか？

天海さん：

本当は週に1回行きたいんだけど行けない時があるから、それでも必ず月に1回は行くようにしています。行けない時は、家に帰ってきてセリフを覚えながらプランクをします。ウッ！って言いながら（笑）

撮影で疲れているからこそ、やるようにしています。

石原さん：

名言です。

天海さん：

あとは冗談ではなく、必ず現場で「キリン おいしい免疫ケア」を飲んでいます。「キリン iMUSE（イミューズ）」もそうですし、必ず1日1本は飲んでいます。心強いんですよね。さっきも申し上げましたけど、「絶対的に大丈夫！」と言えるものじゃないと思うのですが、自分の心づもりとして大丈夫っていう安心感があるんですよね。みんなに勧めています。

Q. この冬、どのような方に免疫ケアがオススメでしょうか。CMをご覧の皆様に一言お願いします。

天海さん：

この冬、「キリン おいしい免疫ケア」を皆さん一緒に是非飲んでいきましょう！夏も暑かったですし、今年の冬もきっと寒くなると思うので、季節ごとにそれぞれ不安なことがあると思います。でも、毎日毎日の積み重ねだと思うので、是非お手に取っていただいて。一緒に季節を超える相棒だと私は思っているので、皆さんの日常に”免疫ケア”を取り入れていただけたらいいなと思います。そして元気にこの冬も頑張れるようにしたいなと思っております。お母さんたちにもオススメです。

石原さん：

本当にそうですね。先日、友達の家族にこの「キリン おいしい免疫ケア」シリーズをどっさり買って手土産として持って行ったんです。そしたら非常に喜ばれまして。みんなが「おいしい！」って言ってくれるのがうれしくて、ここまで（喉元に手を当て）「CMやるんだ！」って言いそうになりましたけど、耐えながら「おいしいよねー！」と話していました。おいしいし”免疫ケア”になるって一石二鳥だと本当に喜ばれました。なので、手土産としてもすごくオススメだと思います。

天海さん：

あとはこうやって広告をやらせていただくと、”免疫ケア”や”プラズマ乳酸菌”に関する知識が増えますよね。お母様方やお友達に説明できるようになりますので、一緒に学んでまいりましょう。

石原さん：

はい！是非！

出演者プロフィール

天海祐希（あまみ ゆうき）

1967年8月8日生まれ。東京都出身。

宝塚歌劇団在籍時、史上最年少で月組トップになる。1995年退団後はドラマや映画・舞台などで活躍し、2022年日本アカデミー賞優秀主演女優賞など多数受賞。2025年10月には映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」公開。2025年10月期EX「緊急取締室」（毎週木曜21:00～）に主演。同年12月26日には「劇場版 緊急取締室 THE FINAL」が公開予定。

石原さとみ（いしはら さとみ）

1986年12月24日生まれ。東京都出身。

第27回ホリプロタレントスカウトキャラバン「ピュアガール2002」でグランプリを受賞し、本格的に女優活動をスタート。

2003年、映画デビュー作「わたしのグランパ」で、第27回日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数々の映画賞を受賞し、以後、さまざまな映画やドラマで活躍。

商品情報

1．商品名：「キリン おいしい免疫ケア」

2．発売地域：全国

3．容量・容器：100ml・ペットボトル

4．価格（消費税抜き希望小売価格）：149円

5．届出番号：J702

【機能性表示食品】

●届出表示：本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

●本品は、国の許可を受けたものではありません。