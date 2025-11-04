小泉孝太郎さんが血圧を下げる機能性関与成分の「新エビデンス」を体を張って表現！「トリプルヨーグルト」シリーズの新TVCM 『滑り台』篇11月4日（火）より全国放映開始！

森永乳業株式会社

森永乳業は、カゼインペプチド(トリペプチドMKPとして)と難消化性デキストリン(食物繊維)を含んだ「トリプルヨーグルト」シリーズを10月6日(月)よりリニューアル発売いたしました。この度のリニューアルにより、本商品に含まれる「トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）」に高めの上の血圧（収縮期血圧）を下げる機能に加えて、高めの下の血圧（拡張期血圧）を下げる機能が新エビデンスとして追加されました。リニューアルに伴い、俳優の小泉孝太郎さんを起用した新TVCM『滑り台』篇を、11月4日（火）より全国にて放映を開始いたします。

新TVCM『滑り台』篇では、血管をイメージした巨大な滑り台を“血圧サポーター”の小泉さんが軽やかにすべり降りながら、本商品の“血圧サポート機能”をわかりやすく伝えます。小泉さんのユーモアあふれる表情と、体を張る姿にもぜひご注目ください

■CMストーリー

新TVCM『滑り台』篇では、親しみやすい笑顔が魅力の小泉さんが“血圧サポーター”として登場。冒頭は「新エビデンスです！」と力強く叫びながら、血管をイメージした巨大な滑り台をすべり降ります。カゼインペプチド（トリペプチドMKPとして）の機能性を示したグラフを見せながら、高めの血圧を下げる働きがあることを視覚的に伝えます。最後は、小泉さんがリニューアルした「トリプルヨーグルト」を爽やかに飲むシーンで締めくくられます。本商品の特長である“血圧サポート機能”を、巨大な滑り台を用いてわかりやく表現したCMとなっています。小泉さんが叫びながら体を張って滑り台に挑む姿は必見です。

■撮影エピソード

爽やかな笑顔で現場入りした小泉さんは、グラフィック撮影では細かな調整にも笑顔で応じ、「一度自由にやってみてもいいですか？」と自ら提案し、自然体な演技を披露しました。CM本編の撮影では「何かあれば、その都度言ってください！」と監督に声をかけ、滑り台からすべり降りるシーンに体を張って挑戦。セリフのシーンでは「収縮期血圧」という難しい言葉に苦戦しながらも、撮影は無事に終了しました。小泉さんの妥協を許さない真摯な姿とチームワークが印象に残る撮影となりました。

■新TVCMカットシーン

■新TVCM概要

タイトル：『滑り台』篇 （15秒・30秒）

出演者 ：小泉孝太郎

放映開始：2025年11月4日（火）

エリア ：全国

CM動画 ：トリプルヨーグルト『滑り台』篇 (15秒) https://youtu.be/WpSd6GnXo24

トリプルヨーグルト『滑り台』篇 (30秒) https://youtu.be/V3bwXSeoMvc

ブランドサイト：https://triple-yogurt.jp/

■出演者インタビュー ※一部抜粋

Q.今回のCMを撮影した感想を教えてください。

たくさんトリプルヨーグルトを飲ませていただきまして、ありがとうございます。とても美味しかったです。グラフィック（撮影）がきつかったのですが、特に滑り台で動かないでいるのが1番きつかったです。動いている時は滑り台をイメージしてやったので、楽しく撮れました。何パターンか撮ったので、オンエアを楽しみにしています。

Q.撮影中もトリプルヨーグルトを召し上がったかと思いますが、味の感想を教えてください。

すごくスッキリしているし、甘味と酸味のバランスが僕は個人的にとても好きです。

Q.今回、商品に含まれる機能性関与成分「トリペプチドMKP」には高めの血圧を抑える機能が報告されています。血圧が気になり始める40代・50代の方々にも興味を持っていただける商品だと思いますが、小泉さんご自身も40代後半になられて、健康を保つために気を付けていることはありますか？

僕47歳なんですけれど、年齢とともに、今までよりも体重落ちにくいなとか、健康診断行ったとしてもこの数値は高めに出るとか、そういったことはありますね。普段、不規則なリズムの中での生活になるので健康には気を付けている方だと思います。僕が仕事する上で１番大事だと思っているのは、食事で満腹にせず、ある程度空腹にさせることなんです。空腹は大事だけど健康には気を付けたいので、トリプルヨーグルトには、朝から助けられています。普段のちょっとしたことってすごく大事で、テレビ局でも階段使うなど、そういうところはものすごく意識しています。今でも20代の頃の成人式の時のスーツを一生着られるように意識していますね。

Q. 商品に含まれる機能性関与成分「トリペプチドMKP」には高めの血圧を抑える機能が報告されています。エビデンスがより強固になり、商品の「健康をサポートしてくれる」という印象もより一層強くなったのではないでしょうか。一方、小泉さんは持ち物や食生活へのこだわりが垣間見えるエピソードが印象強いのですが、ご自身の「こだわりの強さ」を示す最新のエビデンス（エピソード）があれば教えてください。

時間の使い方はこだわりがあるのかもしれないですね。連続ドラマ、映画、に加えてバラエティもやっていると中々休みがないんです。休みがなくても、ゴルフが大好きなので、早朝5時台にゴルフをスタートして9時前に終わって、そこから仕事・撮影に行くことがあります。好きなこともゴルフも仕事も「思いっきり楽しむ」っていうことに、ものすごくこだわりがあるんだと思います。

Q.自分のコンディションを整えるために摂る"勝負飯"のようなものはありますか？

本当に嘘偽りなくトリプルヨーグルト飲んで、枝豆やナッツを数粒食べています。人様の前で話すようなエピソードじゃないんですけれど（笑）。朝もぱっと体が軽い方がいいので、冷奴だけの時とかもあります。おつまみや前菜のようなものが、僕にとっては、（不規則な映画、ドラマの撮影では）1番いいですね。

Q.反対に、コンディションが悪いと感じる時にご自身のバランスを整えるために意識して撮る食品はありますか？

汁物じゃないでしょうか。日本人って体に出汁が流れているんじゃないでしょうか（笑）。お味噌汁の出汁やお鍋の出汁が好きですね。汁物は、食べていてすごくほっとするじゃないですか。ほっともするし、胃腸も穏やかになる。食事でいえば、僕は今年の夏も含めて真夏でも1人鍋を1週間続けることは、よくありましたね。お鍋は僕の中では欠かせないです。

■出演者プロフィール

小泉孝太郎

1978年生まれ、47歳

ドラマはもちろん、バラエティでもレギュラーMCとして活躍中。

【主な出演】

2025/10 TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」

2025/04 EX 「プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」 MC

2025/04 TX ドラマ9「失踪人捜索班 消えた真実」

2024/09 CX 「小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに２人旅」

2024/08 映画 「愛に乱暴」吉田修一原作 森ガキ侑大監督

2024/07 TBS 日曜劇場「ブラックペアン シーズン2」

2024/07 TBS 「二宮幸太郎」

2024/07 TX 月曜プレミア8「警視庁ゼロ係～スカイフライヤーズ～」 主演

2024/06 EX 「小泉孝太郎 銭ナール」 MC

2024/04 TX 「よじごじDays」木曜MC

■「トリプルヨーグルト」シリーズ商品情報 ＊2025年9月25日時点

累計売上個数3億個※1を突破した「トリプルヨーグルト」シリーズには、森永乳業が初めて発見した素材であり、乳由来のたんぱく質から得られた「トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）」と「難消化デキストリン（食物繊維）」が含まれています。

10月6日(月)週のリニューアルにより、本商品に含まれる「トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）」に高めの上の血圧（収縮期血圧）を下げる機能に加えて、高めの下の血圧（拡張期血圧）を下げる機能が新エビデンスとして追加されました。これにより「上下の血圧ケア（トリペプチドMKPによる）」をすることができ、血糖値と中性脂肪とあわせてケアが出来ます。

カゼインペプチド（トリペプチドMKPとして）は、高めの血圧（収縮期血圧・拡張期血圧）を下げる機能が、難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事の糖や脂肪の吸収を抑えて食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能が報告されており、１つの商品で血圧、血糖値、中性脂肪の3つの機能性を表示した商品はヨーグルトで初※2となります。

※1 シリーズ累計販売数（当社出荷ベースにて。カップ・ドリンク合計）対象期間2019年4月16日～2023年4月1日出荷分

※2 当社調べ 2019年1月 日本初 血圧、血糖値、中性脂肪の３つの機能性について表示したヨーグルト

１.「トリプルヨーグルト」シリーズは、1つの商品で3つの機能性表示（血圧、血糖値、中性脂肪）した、ヨーグルトで初※2の商品です。

２.【機能性表示食品の届出内容】

届出番号：J1005（トリプルヨーグルト）

J1010（トリプルヨーグルト ドリンクタイプ）

J1006（トリプルヨーグルト砂糖不使用）

J1011（トリプルヨーグルト砂糖不使用 ドリンクタイプ）

届出表示：本品に含まれるカゼインペプチド（トリペプチドMKPとして）は、高めの血圧（収縮期血圧・拡張期血圧）を下げる機能が、難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事の糖や脂肪の吸収を抑えて食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能が報告されています。

機能性関与成分：カゼインペプチド（トリペプチドMKPとして） 100㎍、難消化性デキストリン（食物繊維）5.0g

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

３.本商品に含まれる機能性関与成分の「トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）」は高めの上の血圧（収縮期血圧）を下げる機能に加えて、高めの下の血圧（拡張期血圧）を下げる機能が新エビデンスとして追加されました。これにより「上下の血圧ケア（トリペプチドMKPによる）」をすることが可能となりました。

４.「トリプルヨーグルト」「トリプルヨーグルト ドリンクタイプ」は、牛乳に含まれる乳糖から作られるオリゴ糖であるラクチュロースを配合した優しい甘さが特長です。「トリプルヨーグルト砂糖不使用」「トリプルヨーグルト砂糖不使用ドリンクタイプ」は、砂糖不使用、脂肪0、甘さ控えめで毎日続けやすい味わいです。



■商品概要

【参考】

森永トリプルBLACK

日本初※、1本で、血圧、血糖値、中性脂肪の3つのケア。

カゼインペプチド(トリペプチドMKPとして)が高めの血圧(収縮期血圧)を下げ、難消化性デキストリンが糖や脂肪の吸収を抑え、食後の血糖値・中性脂肪の上昇をおだやかにします。すっきりと飲みやすく続けやすい無糖ブラックコーヒーです。

※（日本初） 血圧、血糖値、中性脂肪の3つの機能性についてパッケージ上に表示したRTDコーヒー飲料 (独自調査及びMintel GNPDを活用した森永乳業調べ 2024年7月)

【届出表示】本品に含まれるカゼインペプチド（トリペプチドMKPとして）は、高めの血圧（収縮期血圧・拡張期血圧）を下げる機能が、難消化性デキストリン（食物繊維）は、糖や脂肪の吸収を抑えて食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能が報告されています。

【届出番号】J1035

