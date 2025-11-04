【ＢＳ日テレ】新宿駅に「おぎやはぎの愛車遍歴」特別巨大広告が登場！
ＢＳ日テレで毎週土曜よる9時から放送中の「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE！」。
“番組15年目突入”と“放送500回”を記念して、11月3日(月・祝)～9(日)の期間、東京メトロ・新宿駅メトロプロムナードにて全長約14mの「おぎやはぎの愛車遍歴」特別広告が登場します！
ポスターデザインには、おぎやはぎお二人のメッセージに加え、番組内で過去に登場した一部の車がズラリと並びます。
※ポスターデザイン
また、11月4日(火)には「番組オリジナル交通安全お守り」を配布！
ポスターに貼り付けられており、剥がしてお持ち帰りいただけます。(配布数に限りがございます)
※お守りデザインイメージ
【番組15年目SPサイト】
https://www.bs4.jp/aisya_henreki/15th/
【祝500回SP！放送概要】
・スペシャルゲスト：所ジョージ
#500 11月8日(土)よる9時～9時54分
#501 11月15日(土)よる9時～9時54分
※2週連続放送
■広告掲出概要
【掲出場所】
東京メトロ丸ノ内線新宿駅メトロプロムナード
「新宿メトロスーパープレミアムセットA面」
【掲出期間】
2025年11月3日(月・祝)～9(日)
※「番組オリジナル交通安全お守り」ピールオフ広告は2025年11月4日(火)のみ実施いたします
【注意事項】
・交通広告の掲出場所は公共の場となります。周囲の方々や、ご自身の安全を確かめたうえでご覧ください。
・「番組オリジナル交通安全お守り」は配布数に限りがある為、なくなり次第終了となります。
・掲出内容や期間は予告なく変更になる可能性がございます。
・駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
■番組概要
【番組名】
おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!
【放送日時】
毎週土曜 よる9時～9時54分
【放送局】
ＢＳ日テレ
【出演者】
おぎやはぎ、今井優杏（自動車ジャーナリスト）
【番組概要】
車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介します。「愛車遍歴を辿れば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティー。