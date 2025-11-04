【ＢＳ日テレ】新宿駅に「おぎやはぎの愛車遍歴」特別巨大広告が登場！

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレで毎週土曜よる9時から放送中の「おぎやはぎの愛車遍歴　NO CAR, NO LIFE！」。


“番組15年目突入”と“放送500回”を記念して、11月3日(月・祝)～9(日)の期間、東京メトロ・新宿駅メトロプロムナードにて全長約14mの「おぎやはぎの愛車遍歴」特別広告が登場します！



ポスターデザインには、おぎやはぎお二人のメッセージに加え、番組内で過去に登場した一部の車がズラリと並びます。



※ポスターデザイン

また、11月4日(火)には「番組オリジナル交通安全お守り」を配布！


ポスターに貼り付けられており、剥がしてお持ち帰りいただけます。(配布数に限りがございます)



※お守りデザインイメージ

【番組15年目SPサイト】


https://www.bs4.jp/aisya_henreki/15th/


【祝500回SP！放送概要】


・スペシャルゲスト：所ジョージ
#500 11月8日(土)よる9時～9時54分
#501 11月15日(土)よる9時～9時54分


※2週連続放送



■広告掲出概要


【掲出場所】


東京メトロ丸ノ内線新宿駅メトロプロムナード


「新宿メトロスーパープレミアムセットA面」



【掲出期間】


2025年11月3日(月・祝)～9(日)


※「番組オリジナル交通安全お守り」ピールオフ広告は2025年11月4日(火)のみ実施いたします



【注意事項】


・交通広告の掲出場所は公共の場となります。周囲の方々や、ご自身の安全を確かめたうえでご覧ください。


・「番組オリジナル交通安全お守り」は配布数に限りがある為、なくなり次第終了となります。


・掲出内容や期間は予告なく変更になる可能性がございます。


・駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。



■番組概要
【番組名】


おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!


【放送日時】


毎週土曜　よる9時～9時54分


【放送局】


ＢＳ日テレ


【出演者】


おぎやはぎ、今井優杏（自動車ジャーナリスト）


【番組概要】


車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介します。「愛車遍歴を辿れば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティー。