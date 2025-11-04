宮世琉弥さんのうるおう1日に注目！「君がいると、毎日がうるおう」すべての乾燥肌に向けたブランド「乾燥さん」の新TVCMが11月4日(火)より放映開始。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」にて宮世琉弥さんを起用した新TVCMを2025年11月4日(火)より放映いたします。

「乾燥さん」は「すべての乾燥肌に届け！」という想いから生まれた、保湿ケアに特化したブランドです。乾燥・敏感肌の日中ケアとしてお肌の土台を整えるスキンケアからベースメイクまで幅広いラインナップで展開をしています。

新CMでは今回新たに宮世琉弥さんを起用、朝の準備から日中のお仕事、夕方のリラックスタイム、一日の終わりと宮世さんの様々な表情をお楽しみいただけます。さらにあらゆるシーンに「乾燥さん」のキャラクターである「乾燥守子」が登場、うるおいの念力を送り続けることで「乾燥さん」により毎日がうるおう様子をお届けしています。宮世さんと乾燥守子が織りなすやさしく心も温まる世界観に是非ご注目ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Hb7u32_5sog ]

CM概要

CMタイトル ：乾燥さん ２０２５「君がいると毎日がうるおう」篇

放映開始日 ：2025年11月4日(火)

放映地域 ：全国（一部地域を除きます）

CM動画URL ：https://youtu.be/Hb7u32_5sog

メイキングURL：https://youtu.be/CTw9euJH0Hw

■宮世琉弥世さんコメント

乾燥さんを実際に使ってみたのですが、すごくしっかり潤いますし、でもべたつかず使いやすくてこれからの乾燥対策にぴったりだなと思いました。

ずっと昔から肌を乾燥させないように生きてきて、今でも乾燥しないように保湿クリームなどを毎日使っているくらい乾燥肌なんです。今回乾燥さんのスキンケアを僕も使って、乾燥をしないようにうるおい肌を保っていけたらいいなと思っております！皆さまにも、乾燥さんの良さが伝わるよう頑張って撮影したので、是非ご覧ください！

■出演者プロフィール宮世 琉弥（みやせ りゅうび）

2004年1月22日生まれ、宮城県出身。スターダストプロモーション所属。 2019年に俳優デビューし、直近ではドラマ「スノードロップの初恋」「問題物件」「いつか、ヒーロー」や映画「アンダーニンジャ」・「遺書、公開。」や、主演を務めた「顔だけじゃ好きになりません」など数々の話題作に出演。また、「2025 TBSバレーボール」の応援サポーターにも就任。アーティストとしても活動しており、8月より新曲「GRAVITY」を配信中。

商品概要

商品名：乾燥さん 薬用保湿力泡クレンジング ＜＞ ［医薬部外品］

容量 ：120mL

価格 ：\1,430（税込）

URL ：https://www.bcl-brand.jp/product/product-81242/

ワンプッシュで濃密な泡が出てきて、ワンステップでメイク落としから洗顔まで叶う泡クレンジング。肌へのやさしさと手軽さを同時に兼ね備えたクレンジングで、乾燥する季節もしっとり素肌に導きます。

商品名：乾燥さん 薬用しっとり化粧液 ＜化粧水＞（医薬部外品）

容量 ：230mL

価格 ：1,650円（税込）

URL ：https://www.bcl-brand.jp/product/product-63607/

1本で化粧水・美容液・乳液、3つが完了するオールインワン処方。とろんとした肌あたりで、保湿成分が角層まで浸透しうるおいを長時間キープする薬用処方のしっとり化粧液。

商品名：乾燥さん 保湿力スキンケア下地 ＜化粧下地＞

容量 ：30g

価格 ：1,430円（税込）

URL ：https://www.bcl-brand.jp/product/product-48701/

シリーズNo.1人気、クリーム塗りたてのようなしっとり感で、ふっくらうるおい肌を1日中キープする化粧下地。肌にみずみずしくのびてとけ込むようになじむ使い心地で、日中のパキッとしたカサつきを抑えます。

商品名：乾燥さん 保湿力プロテクトパウダー ＜フェイスパウダー＞

容量 ：10g

価格 ：1,870円（税込）

URL ：https://www.bcl-brand.jp/product/product-58958/

嫌なテカリやべたつきを抑えながらたっぷりの美容成分でうるおいをキープするプロテクトパウダー。乾燥を促す季節的な刺激や物質から肌を守ります。

■乾燥守子プロフィール

【乾燥さん公式サイトはこちら】

https://www.bcl-brand.jp/brand/kansosan/(https://www.bcl-brand.jp/brand/kansosan/)

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)

[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/(https://www.bcl-brand.jp/)

[公式instagram］@bcl_company_official

https://www.instagram.com/bcl_company_official/(https://www.instagram.com/bcl_company_official/)

[公式X]@BCL_company

https://twitter.com/BCL_company(https://twitter.com/BCL_company)



