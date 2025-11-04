SoftwareOne、IT資産管理ウェビナーを開催！「Flexera IT Visibilityで複雑なIT環境を「見える化」し リスク管理を実現」

SoftwareONE Japan株式会社

ソフトウェアおよびクラウドソリューションのグローバルカンパニーであるSoftwareONE Japan株式会社（本社：東京都港区、代表：長谷川 憲司／エルプ・ラファエル・ヘルマン）は、来たる2025年11月14日（金）、IT資産管理オンラインウェビナー 「Flexera IT Visibilityで複雑な IT 環境を 「見える化」 しリスク管理を実現」 を開催致します。

多くの企業でIT資産管理が不十分なため、不要なライセンス費用や重複投資が発生し、コスト最適化を阻害しています。さらに管理されていない端末やソフトウェアは、脆弱性の特定や修正が遅れ、サイバー攻撃のリスクを高めます。Flexera IT Visibilityは、ハードウェア・ソフトウェアを含むIT資産を一元的に集約し、Technopediaという統一されたグローバル規模のライブラリを通すことで、バージョンや製品名、EOLや脆弱性を自分で調べることもなく自動的に認識し、可視化します。

本ウェビナーでは、IT資産を可視化できるFlexera IT Visibilityを使用することのメリット、SoftwareOne のITV導入サービスについてご紹介。システム担当の方に限らずIT資産管理に関わる全ての人に必見のウェビナー内容となりますので、ぜひ奮ってご参加ください！

ウェビナー概要

【開催日時】

2025年11月14日（金） 12:00～13:00

【開催形式】

オンラインイベント

【参加費】

無料（事前予約制）

【スピーカー】

・SoftwareONE Japan株式会社

Portfolio Business Development Executive

森 健太郎（もり けんたろう）

【アジェンダ】

1.SoftwareOneのご紹介

2.IT資産管理の可視性の必要性

3.Flexera IT Visibility の価値

4.Flexera IT Visibility デモ

5.SoftwareOne ITV導入サービス

6.Q&A

【対象者】

IT資産の可視化・最適化・コンプライアンス・脆弱性・リスク管理に関与する経営陣、マネジメントおよびIT部門のご担当者

お申し込み先

ウェビナー 「Flexera IT Visibilityで複雑な IT 環境を「見える化」しリスク管理を実現」 へのご参加は、以下よりお申込みください。

■ウェビナー情報URL

こちらよりお申し込みください(https://www.softwareone.com/ja-jp/webinars/apac/flexera-it-visibility?utm_source=PRTIMES-20251114&utm_medium=PRTIMES)

（SoftwareONE Japan株式会社のサイトへ接続します）

お問合せ先

ウェビナー「Flexera IT Visibilityで複雑な IT 環境を「見える化」しリスク管理を実現」 に関するお問合せは、以下までお願い致します。

■SoftwareONE Japan 株式会社

電話番号：03-5005-2801（代表）

メールアドレス：info.jp@softwareone.com

SoftwareONE Japan株式会社 について

SoftwareONE Japan株式会社は2011年に創立され、Microsoftライセンスを始め国内外のソフトウェア製品、Microsoft 365 Copilot / Azure OpenAI Service などのAI関連ソリューション、Azure、AWS などのクラウド導入サービスやコンサルティング、導入後のIT資産管理などAI・クラウド・ソフトウェアライセンスを取り巻くあらゆるサービスをグローバル規模でご提供しております。

スイスに本社を構え、高い技術・サービス品質で現在60の国と地域で事業を展開するSoftwareOneの日本法人として14年以上の永きにわたり、多くのお客様にご愛顧頂いております。

【会社概要】

社名：SoftwareONE Japan株式会社

本社所在地：〒107-0052

東京都港区赤坂2-5-8 ヒューリックJP赤坂ビル8階

代表取締役社長：長谷川 憲司／エルプ・ラファエル・ヘルマン

事業内容：ソフトウェア、クラウド関連サービス販売、各種サービスの提供

設立：2011年6月2日

企業HP：https://www.softwareone.com/ja-jp

電話番号：03-5005-2801（代表）

メールアドレス：info.jp@softwareone.com

※当記事の内容は、2025年10月現在のものです。

※上記は情報提供を目的としており、サービス内容、製品内容について予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

※Azure、Microsoft、Microsoft 365 は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※Microsoft 365 は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。

※その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。